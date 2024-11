Bratislavský kraj vyhlási výzvy pre dotačné oblasti aj na rok 2025

Bratislava 15. novembra (TASR) - Bratislavský samosprávny kraj (BSK) poskytne dotácie aj v roku 2025. Rozhodli o tom v piatok krajskí poslanci, keď schválili návrhy výziev pre oblasť kultúry, zdravotníctva, mládeže, športu a na podporu ochrany životného prostredia a rozvoja vidieka. Výzvy v rámci Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy (BRDS) budú zverejnené v priebehu novembra. Žiadosti bude možné podávať do 10. januára 2025.



Cieľom výzvy na ochranu životného prostredia a rozvoja vidieka je podpora miestnej ekonomiky na zabránenie odlivu obyvateľstva z vidieka a tiež podpora tradičného poľnohospodárstva a produktov. Primárnymi opatreniami by mala byť modernizácia zariadení na spracovanie ovocinárskych, zeleninárskych produktov a vína, ako aj rozvoj infraštruktúry. Oprávnenými aktivitami môže byť napríklad nákup techniky na ochranu produkcie proti nepredvídateľným vplyvom zmeny klímy, materiálno-technického vybavenia na spracovanie produktov ovocia, zeleniny, hrozna alebo vína či budovanie, prípadne rekonštrukcia výrobných alebo skladovacích priestorov.



V rámci výzvy, týkajúcej sa mládeže, je podpora zameraná na rozvoj informačnej, digitálnej a mediálnej gramotnosti a kritického myslenia v záplave (dez)informácií mládeže či na aktivity vedúce k tolerancii a problematiku boja proti extrémizmu a radikalizmu. Je to i podpora participácie mládeže a podpora zameraná na prevenciu a ochranu duševného zdravia.



Výzva v oblasti športu má byť zameraná na organizovanie pravidelných pohybových aktivít detí a mládeže do 23 rokov, ale tiež organizovanie športových akcií a podujatí pre organizovanú i neorganizovanú verejnosť. Kraj si dáva za cieľ podporiť všetky formy pohybových aktivít na zvýšenie pohybovej zdatnosti mládeže vrátane zdravotne znevýhodnených športovcov, ako aj organizácie športových aktivít a súťaží. Pozornosť chce venovať aj skvalitneniu materiálno-technického vybavenia športových organizácií.



Výzva pre oblasť kultúry bude otvorená pre umenia, neprofesionálne umenia i ochranu hmotného kultúrneho dedičstva. Cieľom je podporiť neziskové kultúrne aktivity a aktivity, s ktorými sú spojené jedinečné umelecké tvorivé prejavy a zachovanie jedinečných kultúrnych hodnôt a tradícií. Prednostne majú byť podporené projekty realizované v okresoch Senec, Malacky a Pezinok. Snahou je i stimulovať rozvoj kultúrneho života a umeleckej tvorby a sprístupňovať kultúrne hodnoty pre obyvateľov a návštevníkov kraja.



V oblasti zdravotníctva je cieľom zvýšiť kvalitu a dostupnosť zdravotnej starostlivosti. Oblasťou podpory má byť úhrada časti nákladov na materiálno-technické vybavenie ambulancie. Oprávnený žiadateľ musí byť držiteľom povolenia na prevádzkovanie ambulantného zdravotníckeho zariadenia v odbore diabetológia, endokrinológia, geriatria, hepatológia, kardiológia, neurológia, pneumológia, psychiatria, reumatológia a urológia. Dotácia nie je určená na rekonštrukciu a stavebné úpravy.



Žiadosti bude možné podávať elektronicky prostredníctvom portálu BSK.