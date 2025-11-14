< sekcia Regióny
Bratislavský kraj vyhlási výzvy pre dotačné oblasti aj na rok 2026
Autor TASR
Bratislava 14. novembra (TASR) - Bratislavský samosprávny kraj (BSK) poskytne dotácie aj v roku 2026. Rozhodli o tom v piatok krajskí poslanci, keď schválili návrhy výziev pre oblasť kultúry, zdravotníctva, mládeže, športu a na podporu ochrany životného prostredia a rozvoja vidieka. Výzvy v rámci Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy (BRDS) budú zverejnené v priebehu novembra. Žiadosti bude možné podávať do 9. januára 2026.
Výzva na ochranu životného prostredia a rozvoja vidieka je zameraná na životné prostredie a podporu miestnej ekonomiky. V prvom prípade ide o rozvoj zelenej infraštruktúry a vodozádržných opatrení, druhá oblasť sa týka modernizácie zariadení na spracovanie včelárskych, ovocinárskych a zeleninárskych produktov, ako aj rozvoj infraštruktúry. Oprávnenými aktivitami môže byť napríklad výsadba, revitalizácia a ochrana zelene či vytváranie nových plôch, realizácia alebo revitalizácia vodozádržných opatrení či budovanie a revitalizácia retenčných (vodozáchytných) prvkov. Ale tiež nákup včelárskeho vybavenia, techniky na ochranu produkcie proti nepredvídateľným vplyvom zmeny klímy či materiálno-technického vybavenia na spracovanie produktov ovocia a zeleniny.
V rámci výzvy týkajúcej sa mládeže je podpora zameraná na rozvoj kritického myslenia mládeže, teda informačnej, digitálnej a mediálnej gramotnosti v záplave (dez)informácií, na aktivity vedúce k tolerancii spojené s problematikou boja proti extrémizmu a radikalizmu, na participáciu mládeže či prevenciu a ochranu duševného zdravia.
Výzva na podporu športu má byť zameraná na organizovanie pravidelných pohybových aktivít detí a mládeže do 23 rokov, ako aj organizovanie športových akcií a podujatí pre organizovanú i neorganizovanú verejnosť.
Výzva pre oblasť kultúry bude otvorená pre umenia, neprofesionálne umenia, ochranu hmotného kultúrneho dedičstva i vzdelávacie aktivity. Cieľom je výhradne podporovať neziskové kultúrne aktivity a aktivity, s ktorými sú spojené jedinečné umelecké tvorivé prejavy a zachovanie jedinečných kultúrnych hodnôt a tradícií. Prednostne majú byť podporené projekty realizované v okresoch Senec, Malacky a Pezinok.
V oblasti zdravotníctva je cieľom zvýšiť kvalitu a dostupnosť zdravotnej starostlivosti. Oblasťou podpory má byť úhrada časti nákladov na materiálno-technické vybavenie ambulancie. Oprávnený žiadateľ musí byť držiteľom povolenia na prevádzkovanie ambulantného zdravotníckeho zariadenia v odboroch diabetológia, endokrinológia, geriatria, gynekológia, hepatológia, kardiológia, neurológia, otorinolaryngológia, pneumológia, psychiatria, reumatológia a urológia. Dotácia nie je určená na rekonštrukciu a stavebné úpravy.
Žiadosti bude možné podávať elektronicky prostredníctvom portálu BSK.
