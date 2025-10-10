< sekcia Regióny
Bratislavský kraj vyhlasuje grantový program Zelený región
Autor TASR
Bratislava 10. októbra (TASR) - Nadácia Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (BVS) vyhlasuje grantový program Zelený región 2025. Cieľom je podporiť aktivity zamerané na vytváranie, obnovu alebo oživenie ekologicky hodnotných lokalít so zapojením detí a mládeže. Žiadosti o grant je možné podávať do 15. novembra. TASR o tom informoval hovorca BVS Matúš Stračiak.
„Projekty, ktoré aktívne zapájajú deti a mladých ľudí do ochrany životného prostredia, predstavujú dôležitý krok smerom k udržateľnejšej budúcnosti. Kľúčovým prvkom iniciatív je priama účasť detí, ktorá posilňuje ich environmentálne povedomie a zmysel pre zodpovednosť,“ skonštatoval Stračiak.
O grant sa môžu uchádzať materské a základné školy v rámci územného pôsobenia BVS, neziskové organizácie, občianske združenia, centrá voľného času či komunitné centrá. Alokovaných je 4000 eur, pričom jednotlivé projekty môžu získať podporu do 400 eur. Zamerané by mali byť na výsadbu a revitalizáciu vhodných druhov zelene, vytváranie a obnovu prvkov drobnej záhradnej a parkovej architektúry, prípadne čistenie a zveľaďovanie verejných priestranstiev.
