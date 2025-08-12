< sekcia Regióny
Bratislavský kraj vypracoval plán na digitálnu transformáciu regiónu
Strategický dokument s názvom Digital Transformation Roadmap bol vypracovaný v spolupráci s Európskou komisiou v rámci iniciatívy programu Digital Europe.
Autor TASR
Bratislava 12. augusta (TASR) - Bratislavský samosprávny kraj (BSK) vypracoval plán na digitálnu transformáciu regiónu. Obsahuje konkrétne kroky, ako plánuje využiť moderné technológie, dáta a digitálne nástroje na zlepšenie verejných služieb, zvýšenie kvality života a podporu udržateľného rozvoja v regióne. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Lucia Forman.
„Tento plán je našou odpoveďou na výzvy dnešnej doby. Chceme vytvárať inteligentný región, ktorý je efektívny, ekologický a otvorený dátam i inováciám. Začíname od základov, no máme jasnú víziu a plán, ako sa posunúť vpred,“ uviedol predseda BSK Juraj Droba. Hovorkyňa podotkla, že do transformácie chce kraj zapojiť široké spektrum partnerov vrátane akademickej obce, podnikateľov a občianskeho sektora.
Strategický dokument s názvom Digital Transformation Roadmap bol vypracovaný v spolupráci s Európskou komisiou v rámci iniciatívy programu Digital Europe. Je rozdelený do troch fáz. V celom procese sú kľúčové štyri komponenty, a to dáta ako základ rozhodovania, prepojené technológie, bezpečnosť a GDPR a napokon digitálna platforma a Digital Twin.
