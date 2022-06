Bratislavský kraj využíva pri opravách ciest aj ekologickú metódu

Bratislava 10. júna (TASR) – Bratislavský samosprávny kraj (BSK) dokončil opravy komunikácií v Tomášove, Novej Dedinke, Svätom Jure či Kostolišti, začal práce na modernizácii úseku medzi Malackami a Pernekom a pustil sa aj do sanácie zosuvu pôdy pri Šenkviciach. Opravy sa týkajú súvislých úsekov, pričom kraj využíva aj metódu recyklácie za horúca.



"V prípade rekonštrukcie cesty medzi Malackami a Pernekom ide o doteraz najdlhší súvisle revitalizovaný úsek. Meria 10 kilometrov," spresnila hovorkyňa BSK Lucia Forman. "Okrem recyklácie existujúcej asfaltovej zmesi cestári kladú aj novú vrchnú časť vozovky, na ktorej nevznikajú povrchové škáry, čím sa ušetria náklady na spoje jednotlivých vrstiev," dodala o metóde recyklácie za horúca, efektívnejšiemu i ekologickejšiemu spôsobu opravy ciest, ktorý však možno použiť len v extraviláne a na miestach, kde to umožňuje podlažie.



Rekonštrukcia spojnice medzi Malackami a Pernekom potrvá približne do polovice júla. Odhadom päť mesiacov má trvať revitalizácia zosuvu cesty v intraviláne obce Šenkvice. "Napriek rozsahu stavebných prác je doprava riadená signalizáciou v polovičnom profile cesty," dodala Forman.



Od septembra 2021 BSK opravil 26 úsekov ciest v celkovej dĺžke 43 kilometrov. Do začiatku budúceho roka kraj plánuje opraviť až 100 kilometrov ciest.