Bratislavský kraj vyzýva majiteľa AS Nivy, aby zvážil úpravu cien
Šéf BSK takisto zopakoval, že korene celého problému siahajú do obdobia privatizácie SAD Bratislava.
Autor TASR
Bratislava 16. marca (TASR) - Bratislavský samosprávny kraj (BSK) vyzýva majiteľa Autobusovej stanice (AS) Nivy, aby zvážil úpravu cenovej politiky. Poukazuje na to, že poplatok za vstupy a výstupy pre dopravcov vzrástol za päť rokov o 56 percent, teda z 13,28 na 20,74 eura. Suma sa zdá kraju, rovnako ako iným dopravcom, privysoká, a to aj v kontexte znižovania komfortu a zmenšovania stanice. Zároveň opätovne odmieta, že by za zhoršené prevádzkové podmienky na autobusovej stanici niesol zodpovednosť, tá je podľa neho plne v rukách súkromného prevádzkovateľa. Kraj má naďalej záujem korektne sa dohodnúť, radikálne kroky zatiaľ neplánuje. Na pondelkovej tlačovej konferencii o tom informoval predseda BSK Juraj Droba.
„Rovnako ako BSK zareagovali aj viacerí ďalší dopravcovia. Tá stanica sa pre nich, jednoducho, stala drahou. Týmto chcem vyzvať majiteľa stanice, aby zvážil úpravu cenovej politiky tak, aby sa nám ako kraju a aj ďalším dopravcom oplatilo vrátiť sa na stanicu a ďalej na ňu jazdiť,“ skonštatoval Droba v súvislosti s presunom konečných zastávok niektorých spojov prichádzajúcich z regiónu do hlavného mesta mimo autobusovej stanice.
Opätovne zdôraznil, že zodpovednosť za zhoršené prevádzkové podmienky na autobusovej stanici nesie výhradne jej súkromný prevádzkovateľ, nie kraj. Ten nemá podľa neho žiadny vplyv ani na veľkosť stanice, počet nástupíšť, prevádzkové priestory či prevádzkový režim. V kompetencii kraja je podľa neho výlučne organizácia regionálnej dopravy, teda trasovanie liniek, rozsah dopravnej obslužnosti či počty spojov. Okresanie priestorov stanice označil za významný zásah do samotnej podstaty fungovania terminálu.
„Je to veľmi zásadný, veľmi dramatický zásah do kvality nastupovania, vystupovania, pobytu na stanici. Kraj v tomto prípade, jednoducho, musel konať,“ zdôraznil Droba pripomínajúc prísľub developera pri otvorení stanice o „modernej a kapacitnej stanici 21. storočia“. Rozhodnutie o zmenšení stanice považuje za chybu.
Kraj rovnako odmieta, že by s druhou stranou nerokoval, na viaceré problémy upozorňuje podľa neho dlhodobo. Keďže nedostatky, na ktoré poukázal, neboli odstránené, kraj nemohol podľa jeho šéfa „ostať nečinný“. Odmieta však tvrdenia o rušení spojov, pravdou podľa neho je, že len niektoré spoje prestali zachádzať až na autobusovú stanicu. Kraj takisto odmietol zvýšiť cestovné v dôsledku zvyšovania poplatkov na stanici. Odkázal, že ak má v centre Bratislavy fungovať autobusová stanica, musí byť kapacitná a prevádzkovo zvládnuteľná.
Primárnym cieľom pre BSK zostáva podľa Drobu „dobrá dohoda“ s autobusovou stanicou tak, aby tam spoje jazdili. Priznáva však, že ak rokovania nepôjdu dobrým smerom, budú musieť zvažovať aj ďalšie scenáre, avšak tak, aby neboli ohrozené komfort a cena pre cestujúcich. „Momentálne neuvažujeme nad tým, že by sa udialo niečo revolučné. Skôr si chceme tie vzťahy nastaviť tak, aby bol zabezpečený komfort pre cestujúcich, aby boli zabezpečené ceny pre BSK, ktoré sú pre nás prijateľné, tak, aby dávalo zmysel naďalej tam jazdiť,“ poznamenal Droba odmietajúc úvahy o novej autobusovej stanici pri plánovanom termináli integrovanej osobnej prepravy Ružinov.
Šéf BSK takisto zopakoval, že korene celého problému siahajú do obdobia privatizácie SAD Bratislava.
„Rovnako ako BSK zareagovali aj viacerí ďalší dopravcovia. Tá stanica sa pre nich, jednoducho, stala drahou. Týmto chcem vyzvať majiteľa stanice, aby zvážil úpravu cenovej politiky tak, aby sa nám ako kraju a aj ďalším dopravcom oplatilo vrátiť sa na stanicu a ďalej na ňu jazdiť,“ skonštatoval Droba v súvislosti s presunom konečných zastávok niektorých spojov prichádzajúcich z regiónu do hlavného mesta mimo autobusovej stanice.
Opätovne zdôraznil, že zodpovednosť za zhoršené prevádzkové podmienky na autobusovej stanici nesie výhradne jej súkromný prevádzkovateľ, nie kraj. Ten nemá podľa neho žiadny vplyv ani na veľkosť stanice, počet nástupíšť, prevádzkové priestory či prevádzkový režim. V kompetencii kraja je podľa neho výlučne organizácia regionálnej dopravy, teda trasovanie liniek, rozsah dopravnej obslužnosti či počty spojov. Okresanie priestorov stanice označil za významný zásah do samotnej podstaty fungovania terminálu.
„Je to veľmi zásadný, veľmi dramatický zásah do kvality nastupovania, vystupovania, pobytu na stanici. Kraj v tomto prípade, jednoducho, musel konať,“ zdôraznil Droba pripomínajúc prísľub developera pri otvorení stanice o „modernej a kapacitnej stanici 21. storočia“. Rozhodnutie o zmenšení stanice považuje za chybu.
Kraj rovnako odmieta, že by s druhou stranou nerokoval, na viaceré problémy upozorňuje podľa neho dlhodobo. Keďže nedostatky, na ktoré poukázal, neboli odstránené, kraj nemohol podľa jeho šéfa „ostať nečinný“. Odmieta však tvrdenia o rušení spojov, pravdou podľa neho je, že len niektoré spoje prestali zachádzať až na autobusovú stanicu. Kraj takisto odmietol zvýšiť cestovné v dôsledku zvyšovania poplatkov na stanici. Odkázal, že ak má v centre Bratislavy fungovať autobusová stanica, musí byť kapacitná a prevádzkovo zvládnuteľná.
Primárnym cieľom pre BSK zostáva podľa Drobu „dobrá dohoda“ s autobusovou stanicou tak, aby tam spoje jazdili. Priznáva však, že ak rokovania nepôjdu dobrým smerom, budú musieť zvažovať aj ďalšie scenáre, avšak tak, aby neboli ohrozené komfort a cena pre cestujúcich. „Momentálne neuvažujeme nad tým, že by sa udialo niečo revolučné. Skôr si chceme tie vzťahy nastaviť tak, aby bol zabezpečený komfort pre cestujúcich, aby boli zabezpečené ceny pre BSK, ktoré sú pre nás prijateľné, tak, aby dávalo zmysel naďalej tam jazdiť,“ poznamenal Droba odmietajúc úvahy o novej autobusovej stanici pri plánovanom termináli integrovanej osobnej prepravy Ružinov.
Šéf BSK takisto zopakoval, že korene celého problému siahajú do obdobia privatizácie SAD Bratislava.