Bratislavský kraj spustil webový portál prezentujúci umelecké diela

Bratislava 28. augusta (TASR) - Bratislavský samosprávny kraj (BSK) spustil webový portál umenia vo verejnom priestore. Projekt dané diela mapuje, topograficky a fotograficky dokumentuje a odborným výskumom spracováva. Pochádzajú z obdobia druhej polovice 20. storočia, od éry socialistického realizmu a obdobia normalizácie k súčasnosti. Zmapovaných a popísaných má zatiaľ 54.



"Na území Bratislavského kraja sa nachádza množstvo umeleckých diel, ktoré často ostávajú skryté a zabudnuté. Chceme, aby ľudia lepšie spoznali históriu a kultúrnu hodnotu nášho kraja, ako aj prispeli k ich ochrane. Zároveň chceme poukázať na bohatosť a diverzitu umeleckého prejavu v danom období," skonštatoval predseda BSK Juraj Droba.



Projekt mapuje exteriérové objekty i tvorbu zasadenú do interiérov Bratislavy i Bratislavského kraja. Zámerom je upriamiť pozornosť na artefakty v budovách a na pozemkoch, ktoré sú vo vlastníctve alebo v správe kraja. Konkrétne ide o stredné školy, internáty, zdravotné strediská, domovy sociálnych služieb či ich areály, parky, átriá a fasády. Svoje miesto tam našli sochy, plastiky, reliéfy, maľby, mozaiky či rôzne dizajnové prvky.



Portál obsahuje fotograficky zdokumentované umelecké diela s kunsthistorickým popisom a prepojením do kontextu "storymáp", kde má návštevník možnosť vidieť podľa GPS súradníc presnú polohu zvoleného artefaktu. Nechýbajú ani popisné informácie týkajúce sa druhu diela, autorstva, roku realizácie, materiálu či jeho súčasného stavu. V súčasnosti je v ňom zdokumentovaných 54 umeleckých diel, webovú mapu bude kraj priebežne dopĺňať o nové vyskúmané artefakty.



Projekt má aj edukačno-informatívny charakter. Kraj v ňom poukazuje aj na to, v akom stave sa umelecké diela v súčasnosti nachádzajú. Snahou je zároveň hľadať možnosti ich zachovania a reštaurovania.



Mapový portál umenia Bratislavského kraja vznikol v spolupráci s Galériou mesta Bratislavy.