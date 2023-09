Bratislavský kraj začal rekonštruovať most na ceste v obci Jakubov

Bratislava 20. septembra (TASR) - Bratislavský samosprávny kraj (BSK) začal v stredu rekonštruovať most na ceste v obci Jakubov (okres Malacky). Zlepšiť sa má stavebno-technický stav mosta, ktorý je v súčasnosti veľmi zlý. Počas prác bude premávka regulovaná svetelnou signalizáciou. Ukončenie prác sa predpokladá v máji 2024. TASR o tom informovala hovorkyňa BSK Lucia Forman.



Cieľom je kompletná výmena hornej konštrukcie mosta. Pozostávať bude z postupného rozobratia a vybetónovania novej železobetónovej dosky uloženej na pôvodné piliere a opory. Výstavba novej konštrukcie bude realizovaná tak, aby bol zabezpečený dostatočný priestor na prejazd vozidiel počas búracích prác a výstavby novej konštrukcie. "Cestná premávka bude vedená striedavo v polovičnom profile vozovky a bude regulovaná cestnou svetelnou signalizáciou," priblížila Forman.



Most v obci Jakubov sa nachádza na ceste II. triedy, ktorá vedie zo Záhorskej Vsi do Malaciek.