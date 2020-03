Bratislavský kraj začal s distribúciou rúšok lekárom na území kraja

Bratislava 12. marca (TASR) – Bratislavský samosprávny kraj (BSK) začal v súvislosti s novým koronavírusom vo štvrtok s distribúciou rúšok pre lekárov na území kraja. V prvej várke ich dostanú lekári z okresu Malacky, v najbližších dňoch budú nasledovať aj ďalšie okresy Bratislavského kraja. Rúška sú aktuálne povinné aj na Úrade BSK. TASR o tom informovala hovorkyňa BSK Lucia Forman.



"Lekári a zdravotné sestry sú pre nás mimoriadne dôležití. To je personál, ktorý ako prvý prichádza do kontaktu s potenciálne nakazenými pacientmi. Práve u nich musíme riziko nákazy znížiť na úplné minimum," poznamenal predseda BSK Juraj Droba s tým, že ak sa príde o zdravotnícky personál, hrozí kolaps celého systému a nebude mať kto ošetrovať chorých.



Nosenie ochranných rúšok platí aj pre zamestnancov Úradu BSK. Popri umývaní rúk je ich nosenie jedným z najúčinnejších spôsobov, ako ochrániť ostatných pred infekčným ochorením. "Tu musí ísť bokom otázka výzoru, nekomfortu alebo hanby," zdôraznil Droba, ktorý vyzval každého na zodpovedné správanie.



V Bratislavskom kraji je od pondelka (9. 3.) prerušené vyučovanie na všetkých stredných školách v jeho pôsobnosti. Zatvorené sú tiež osemročné gymnáziá. Od utorka (10. 3.) sú uzatvorené aj základné, umelecké i materské školy, ale aj centrá voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta a bratislavských mestských častí. Prerušenú výučbu majú aj vysoké školy a univerzity.



Na celom Slovensku platí mimoriadna situácia. Vyhlásila ju vláda SR v súvislosti s rizikom šírenia nového koronavírusu. Zároveň už od utorka (10. 3.) platí zákaz organizovania hromadných športových, kultúrnych a spoločenských podujatí. Pre ľudí, ktorí sa vracajú z Talianska, Číny, Južnej Kórey a Iránu na Slovensko, platí pre ochorenie COVID-19 povinná domáca izolácia. Za porušenie karantény hrozia pokuty až do výšky 1650 eur.