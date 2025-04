Bratislavský kraj začal s opravou ďalších úsekov regionálnych ciest

Bratislava 1. apríla (TASR) - Bratislavský samosprávny kraj (BSK) začal s opravou ďalších dvoch cestných komunikácií. „V rekonštrukcii je most v Plaveckom Podhradí na Záhorí i úsek medzi Zálesím a Malinovom v okrese Senec,“ informuje kraj.



Oprava mosta v Plaveckom Podhradí sa zaobíde bez vylúčenia dopravy. „Počas prác bude mostný objekt úplne uzavretý, doprava však bude vedená po obchádzkovej trase povedľa mosta po dočasnom premostení, riadená bude svetelnou signalizáciou,“ spresnila krajská samospráva.



V utorok sa začala aj oprava cesty tretej triedy medzi Zálesím a Malinovom. „Predmetom je revitalizácia povrchu vozovky, súčasťou stavby je tiež obnova trvalého vodorovného dopravného značenia,“ uviedlo BSK o prácach, ktoré potrvajú do konca mája. V úseku bude čiastočná uzávera so striedavo riadenou premávkou. „Regionálna autobusová doprava bude fungovať bez obmedzení,“ doplnil BSK.



Podľa vedenia krajskej samosprávy zrekonštruoval BSK v rokoch 2021 až 2024 prostredníctvom komplexných revitalizácií opravy 66 úsekov ciest v celkovej dĺžke 178 km. V tomto roku by k nim malo pribudnúť ďalších 36 km. Kraj prostredníctvom svojej organizácie Správa ciest BSK spravuje 517 km ciest.