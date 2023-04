Bratislavský kraj začal s rekonštrukciou úseku za Tomášovom

Bratislava 3. apríla (TASR) – Bratislavský samosprávny kraj (BSK) začal v pondelok s rekonštrukciou kilometrového úseku cesty II. triedy medzi Tomášovom a hranicou Bratislavského a Trnavského kraja. "Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja (SC BSK) zrealizuje rekonštrukciu pomocou nízkoodpadovej a ekologickej technológie recyklácie za studena," oznámil predseda BSK Juraj Droba.



Okrem výmeny povrchu komunikácie prečistia odvodňovacie priekopy, urobia nové nespevnené krajnice i nové vodorovné dopravné značenia. Práce by mali trvať do konca mája. V úseku bude čiastočná uzávierka s reguláciou dočasnou svetelnou cestnou signalizáciou.



Okrem úseku pri Tomášove správca krajských komunikácií rovnakou metódou rekonštruuje vyše dvojkilometrový úsek medzi Dunajskou Lužnou a Mostom pri Bratislave. V tomto prípade by mali práce ukončiť koncom apríla.