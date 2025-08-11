< sekcia Regióny
Bratislavský kraj začal s rekonštrukciou mosta nad diaľnicou D2
Dôvodom rekonštrukcie bol zlý stavebno-technický stav, porušená hydroizolácia i vytvárajúce sa koľaje na vozovke mosta.
Autor TASR
Bratislava 11. augusta (TASR) - Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) začala od pondelka s opravou mostného objektu M5142 - nad diaľnicou D2 - Malacky na ceste II/503. Stavebné práce budú počas opravy mosta riadené dočasným dopravným značením. Ukončenie rekonštrukcie sa predpokladá v treťom kvartáli 2026. TASR o tom informovala hovorkyňa BSK Lucia Forman.
Dôvodom rekonštrukcie bol zlý stavebno-technický stav, porušená hydroizolácia i vytvárajúce sa koľaje na vozovke mosta. Počas prác sa preto majú vymieňať rímsy, asfaltové vrstvy vozovky na moste, ako aj vozovky pred a za mostom. Rovnako sa bude dávať nová hydroizolácia a nový zvodidlový systém.
„Oprava mosta bude prebiehať po etapách a vždy bude zabezpečená premávka cez dva jazdné pruhy bez obmedzenia osobnej, nákladnej a autobusovej dopravy,“ ozrejmila Forman. BSK v tejto súvislosti žiada vodičov o zvýšenú pozornosť aj trpezlivosť.
