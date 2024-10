Bratislavský kraj začal s revitalizáciou cesty III/1049 v Senci

Bratislava 7. októbra (TASR) - Bratislavský samosprávny kraj (BSK) začal v pondelok s revitalizáciou cesty III/1049 v Senci. Cieľom je obnova vozovky vrátane rekonštrukcie križovatky s cestou I/62. Práce sú rozdelené na etapy a vyžiadajú si čiastočnú uzáveru. TASR o tom informovala hovorkyňa BSK Lucia Forman.



"Rekonštrukcie regionálnych ciest prebiehajú vo všetkých našich okresoch. Aby sme zvýšili komfort jazdy a zabezpečili trvácnosť vozoviek, opravujeme ich komplexne. Využívame pritom aj moderné technológie, ktoré zároveň šetria životné prostredie, keďže zrecyklujeme starý materiál," povedal predseda BSK Juraj Droba.



Od 7. októbra do 15. novembra by mali byť zrealizované tri etapy obnovy, teda ulice Nitrianska a Štúrova, od križovatky ciest I/62 a III/1049 až po ulicu Letná. Posledná, štvrtá etapa, (križovatka ciest I/62 x III/1049, ulica Štúrova a ulica SNP), by mala prísť na rad až po ukončení zimnej údržby, teda na jar 2025.



BSK zároveň pripomína, že z dôvodu obnovy cesty III/1049 neobsluhujú linky 648, 657, 658 a 659 zastávky Senec, ELV a Senec, Doprastav, a to až do odvolania. Cestujúci môžu využiť zastávku Senec, železničná stanica.