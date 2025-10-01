< sekcia Regióny
Bratislavský kraj začína s opravou mosta v Senci
Počas stavebných prác na moste bude zachová obojsmerná doprava.
Autor TASR
Bratislava 1. októbra (TASR) - Bratislavský samosprávny kraj (BSK) začal v stredu s opravou mosta na Šamorínskej ulici v Senci. Most je súčasťou cesty II/503 medzi Sencom a Hrubým Šúrom. TASR o tom informovala hovorkyňa BSK Lucia Forman.
Stavebné práce sa týkajú okolia mosta, teda mimo vozovky. Realizované sú bez obmedzenia dopravy. Od 10. októbra sa budú práce týkať aj samotnej vozovky, vyžiadajú si čiastočnú uzávery cesty II/503.
Počas stavebných prác na moste bude zachová obojsmerná doprava. Vedená bude v zúžených jazdných pruhoch na moste a bude usmernená prenosným dopravným značením. BSK žiada vodičov o zvýšenú pozornosť a rešpektovanie dočasného dopravného značenia.
