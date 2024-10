Bratislavský kraj začína realizovať projekty v oblasti cyklodopravy

Bratislava 8. októbra (TASR) - Bratislavský samosprávny kraj (BSK) začína s realizáciu ďalších projektov v oblasti cyklodopravy. Prepojiť majú obce Malodunajska s hlavným mestom. Cyklotrasy sú súčasťou strategického Plánu udržateľnej mobility BSK. V októbri začína kraj s výstavbou cyklotrasy v Zálesí (okres Senec). TASR o tom informovala hovorkyňa BSK Lucia Forman.



"Budujeme nosnú vetvu cyklotrás, pričom na túto vetvu sa budú napájať ďalšie cykloprojekty jednotlivých obcí. Ako prvý vybudujeme úsek cyklotrasy v Zálesí. Ďalšie úseky sú v projektovej príprave. Ich výstavba však bude plynulo nadväzovať," skonštatoval predseda BSK Juraj Droba.



BSK aktuálne začal s výstavbou úseku cyklotrasy v Zálesí. Tento úsek, dlhý približne 1,1 kilometra (km), nadväzuje na vyprojektovaný prvý úsek na hranici katastra obce Most pri Bratislave a končí v dotyku s cestou III/1083 - Malinovská ulica v Zálesí. Predpokladaný termín ukončenia výstavby je jar 2025.



V príprave je lávka medzi Zálesím a Malinovom, ktorá bude spájať oba brehy Malého Dunaja. Trasa sa napája v mieste ukončenia druhého úseku na Malinovskej ulici v Zálesí, úsek sa končí na hranici katastra obce Malinovo, kde pokračovanie projektuje samotná obec. BSK má na daný úsek právoplatné územné rozhodnutie. Prebieha proces vysporiadania a projekt pripravuje na stavebné konanie. Začiatok výstavby je plánovaný na koniec roka 2025.



Sčasti nanovo vyprojektovaným úsekom je úsek Vrakuňa - Most pri Bratislave. Ten sa napojí na existujúcu cyklotrasu vo Vrakuni na Ihličnatej ulici. Jeho trasa vedie po pravom brehu vodného toku Malý Dunaj, prechádza popod diaľnicu D4 a na jeho konci prechádza mostom na druhú stranu Malého Dunaja. Trasa sa v istom úseku napája na pôvodnú, už naprojektovanú trasu, a pokračuje mostom ponad rameno Malého Dunaja, priľahlým lesom a popri poľnohospodárskom poli k hranici katastra obce Zálesie. Dĺžka celého úseku je približne 3,2 km. Projekt momentálne prechádza prípravou pre povoľovacie procesy. So začatím výstavby sa počíta na konci roka 2025, respektíve začiatkom roka 2026.



Avizované cyklotrasy nemajú byť len rekreačným spojením, ale stávajú sa kľúčovou súčasťou Plánu udržateľnej mobility BSK. Ten si kladie za cieľ do roku 2050 upraviť pomer individuálnej automobilovej dopravy a verejnej dopravy z aktuálnych 73:27 na 50:50. Plánované cyklotrasy tiež zlepšia dostupnosť terminálov verejnej dopravy.