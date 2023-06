Bratislavský kraj začína s rekonštrukciou ďalších dvoch úsekov ciest

Bratislava 11. júna (TASR) – Bratislavský samosprávny kraj (BSK) začína od pondelka (12. 6.) s opravou ďalších dvoch úsekov ciest. Tentoraz ide o cestu III/1084 zo Slovenského Grobu do Viničného a cestu III/1046 z Blatného do Šenkvíc. V oboch prípadoch bude využitá technológia recyklácie za studena. TASR o tom informovala hovorkyňa BSK Lucia Forman.



V prípade rekonštrukcie cesty zo Slovenského Grobu do Viničného ide o druhú fázu, respektíve pokračovanie revitalizácie dvojkilometrového úseku, ktorého s opravou začal kraj vlani. Pokračovať bude ďalšími čiastkovými etapami. Práce si vyžiadajú celkovú uzáveru dopravy v intraviláne obce Viničné na ceste tretej triedy od križovatky s cestou II/503 po Družstevnú ulicu. Obchádzková trasa povedie po miestnych komunikáciách. Ukončenie opráv sa predpokladá v júli.



V prípade cesty z Blatného do Šenkvíc ide o opravu úseku v dĺžke takmer 4,6 kilometra. Práce si vyžiadajú vylúčenie dopravy na tejto ceste a obchádzkové trasy po priľahlých regionálnych cestách. Práce by mali byť hotové do konca júla.



BSK pokračuje v tomto roku v rekonštrukciách ciest II. a III. triedy, ktoré má v správe. Naplánovaných má 23 úsekov v celkovej dĺžke 55 kilometrov. "Keďže rozsah prác je dosť veľký, viaceré úseky robíme súbežne. Uvedomujeme si, že obchádzkové trasy a obmedzenia znižujú motoristom komfort, ale verím, že výsledný efekt bude stáť za to," skonštatoval predseda BSK Juraj Droba.