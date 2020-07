Bratislavský kraj zaznamenal pre pandémiu pokles počtu návštevníkov

Bratislava 22. júla (TASR) – Bratislavský kraj zaznamenal tento rok pre pandémiu nového koronavírusu radikálny pokles počtu návštevníkov. Súvisí s tým aj výrazne nižšia vyťaženosť hotelových zariadení počas letnej sezóny. Pobytové hotely hlásia pokles od 30 do 40 percent, mestské hotely evidujú oproti roku 2019 pokles počtu prenocovaní až o 70 percent. TASR o tom informovala hovorkyňa Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Lucia Forman.



Bratislavský kraj bol pritom vlani jednou z najvyhľadávanejších turistických destinácií na Slovensku. Zaznamenal takmer 1,6 milióna návštevníkov a bezmála 3,3 milióna prenocovaní."Smerovala sem až štvrtina všetkých návštevníkov Slovenska. Cez sektor cestovného ruchu do bratislavského regiónu tieklo ročne viac ako 100 miliónov eur," priblížila Forman s tým, že na dani za ubytovanie vybrala samospráva približne 4,7 milióna eur.



Dôsledkom koronakrízy je zároveň pokles zamestnanosti v celom sektore cestovného ruchu i krach niektorých prevádzok a inštitúcií. Kraj i hlavné mesto preto na podporu cestovného ruchu v regióne spustili viacero kampaní.



Rozhýbať cestovný ruch v slovenskej metropole má napríklad kampaň 72-hodinové mesto, zameraná najmä na domácich návštevníkov, ale aj prihraničné oblasti Českej republiky a Rakúska. Jej súčasťou je tiež projekt, v rámci ktorého vybrané bratislavské hotely darujú návštevníkom k dvom nociam tretiu zadarmo. Pokračuje tiež projekt Turistom vo vlastnom meste, ktorý sa zo Starého Mesta rozširuje do ostatných mestských častí.



„Ponúkame širokú paletu zážitkov v oblasti kultúry alebo histórie, nájdete tu množstvo galérií, parkov, múzeí, cyklotrás, ale aj možnosti pre nočný život či športové vyžitie," poznamenal primátor Bratislavy Matúš Vallo.



Bratislavský kraj spustil kampaň Dovolenkujeme v našom kraji. "Nákupom lokálnych produktov a využívaním lokálnych služieb podporíme zamestnanosť v regióne. Ak tu budeme aj dovolenkovať, naše peniaze ostanú práve tam, kde žijeme, tam, kde ich teraz najviac potrebujeme," vysvetľuje predseda BSK Juraj Droba.