Bratislavský kraj získal do nájmu priestory Malej scény STU

Bratislava 11. februára (TASR) - Bratislavský samosprávny kraj (BSK) získal do dlhodobého nájmu priestory Malej scény STU na Dostojevského rade v Bratislave. Vzniknúť tam má nový kultúrny a divadelný priestor zameraný na mladých ľudí. Prinášať má témy zaujímavé pre túto cieľovú skupinu.



"Je to priestorový aj obsahový reštart bratislavskej Malej scény. Tento priestor, ktorý chvíľu zíval prázdnotou, sa tak stane opäť jedným z prominentných bratislavských divadiel," uviedol pre TASR predseda BSK Juraj Droba s tým, že Malá scéna mala vždy svoje miesto medzi činohernými divadlami v hlavnom meste.



Pódium divadla má patriť realizácii umenia zo strany začínajúcich hercov, dramaturgov či režisérov. Spolupracovať plánuje kraj s Konzervatóriom i Vysokou školou múzických umení. "Na to bude Malá scéna predovšetkým slúžiť," poznamenal Droba, ktorý poďakoval za dohodu medzi krajom a STÚ v rámci tohto projektu.



Súčasťou priestoru Malej scény je aj krajské Divadlo Ludus, ktoré zároveň prichádza s novinkou v repertoári. V stredu (12. 2.) uvedie premiéru inscenácie Starec a more podľa novely Ernesta Hemingwaya. Toto literárne dielo prenesú divadelníci na javisko pomocou živej telesnej performancie, bábkovej a objektovej animácie, ako aj naživo vytváraného zvukového a výtvarného dizajnu.