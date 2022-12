Bratislavský kraj zjednocuje podmienky cestovania pre Ukrajincov

Bratislava 19. decembra (TASR) - V Bratislavskom kraji sa od 1. januára zjednocujú podmienky cestovania pre Ukrajincov. Rovnaké pravidlá budú platiť na všetkých linkách Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK). TASR o tom informovala hovorkyňa Bratislavskej integrovanej dopravy Eva Vozárová.



Občan Ukrajiny bez ohľadu na vek, ktorý sa okrem preukazu totožnosti súčasne preukáže dokladom Slovak Help s červenou pečiatkou s textom v ukrajinskom jazyku alebo dokladom preukazujúcim získanie statusu o dočasnom útočisku v prvom vydaní, bude mať nárok na bezplatnú prepravu u všetkých dopravcov v IDS BK. Bezplatne bude môcť cestovať v deň získania dokladu a nasledujúce štyri dni, priblížila Vozárová.



Nárok na bezplatnú dopravu majú deti a mládež do 18 rokov a žiaci stredných škôl vrátane jednej sprevádzajúcej osoby. Musia sa podľa Vozárovej preukázať dokladom o dočasnom útočisku a súčasne potvrdením o návšteve školy. "Nárok na bezplatnú prepravu platí len počas dní školského vyučovania z miesta obvyklého pobytu, ktoré je uvedené na doklade o dočasnom útočisku, do miesta sídla školy a späť," poznamenala hovorkyňa. Dodala, že nárok na bezplatnú prepravu vzniká pre sprevádzajúcu osobu po odprevadení dieťaťa na vyučovanie a pri ceste po dieťa. Sprevádzajúca osoba musí mať so sebou potvrdenie o návšteve školy dieťaťa.



Dopravu zadarmo môžu využiť aj pracujúci, ktorí sa prepravujú do a zo zamestnania. Preukázať sa musia dokladom o dočasnom útočisku a súčasne potvrdením zamestnávateľa o pracovnom pomere. "Nárok na bezplatnú prepravu platí počas 60 dní odo dňa získania statusu dočasného útočiska z miesta obvyklého pobytu, ktoré je uvedené na osobitnom doklade o dočasnom útočisku do miesta sídla zamestnávateľa," povedala Vozárová.



Pripomenula, že Ukrajinci, ktorí nespĺňajú podmienky na poskytnutie bezplatnej prepravy, budú cestovať podľa tarifných podmienok IDS BK.