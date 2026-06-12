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Bratislavský kraji hospodáril vlani s prebytkom vyše 14 miliónov eur
Najväčšia suma išla do oblasti vzdelávania, a to viac ako 152 miliónov eur. Do oblasti sociálnych služieb, na krajské i neštátne sociálnej zariadenia, išlo 52 miliónov eur.
Autor TASR
Bratislava 12. júna (TASR) - Bratislavský samosprávny kraj (BSK) hospodáril v minulom roku s prebytkom viac ako 14 miliónov eur. Vyplýva to zo záverečného účtu za rok 2025, ktorý v piatok schválili krajskí poslanci. Finančné prostriedky poputujú do rezervného fondu. BSK vlani hospodáril s takmer 323 miliónmi eur.
„Výsledok hospodárenia dosiahol 14 miliónov eur. Každý rok navrhujeme tento výsledok presunúť do rezervného fondu, z ktorého sú následne financované investičné aktivity v ďalších obdobiach,“ uviedol pre TASR riaditeľ odboru financií Úradu BSK Marek Vlčej.
Najväčšia suma išla do oblasti vzdelávania, a to viac ako 152 miliónov eur. Do oblasti sociálnych služieb, na krajské i neštátne sociálnej zariadenia, išlo 52 miliónov eur. Do prímestskej autobusovej dopravy putovalo 26 miliónov eur, na cesty II. a III. triedy 25 miliónov eur a do kultúry sedem miliónov eur.
„Z tej veľkej sumy 323 miliónov eur sa 46 miliónov týkalo investičných výdavkov,“ podotkol Vlčej. Medzi najvýznamnejšie projekty realizované vlani boli tzv. energetické obnovy krajských škôl, ale napríklad aj rekonštrukcia historického parku v Stupave. Medzi najväčšie akcie z hľadiska financií patrila tiež rekonštrukcia internátu Spojenej školy v Ivanke pri Dunaji, konkrétne v Bernolákove, či obnova Strednej zdravotníckej školy Strečnianska v Petržalke, týkajúca sa rekonštrukcie priestorov a modernizácie vybavenia a učební, ale taktiež rekonštrukcia Centra sociálnych služieb v Rači.
Výsledok hospodárenia sa podľa šéfa odboru financií týka vždy viacerých aspektov. Jedným z nich je, že sa naplnia príjmy, prípadne sú nadštandardné, avšak zároveň sa dá ušetriť aj na výdavkoch. K šetreniu finančných zdrojov môže dôjsť pri verejných obstarávaniach či pri prevádzke. Nemenej dôležité je teda okrem vyšších príjmov aj efektívne vynakladanie finančných zdrojov. „Ten výsledok je relatívne nadpriemerný. Použijeme ho do ďalších rokov,“ podotkol Vlčej.
Zadlženie BSK je aktuálne na úrovni 34,19 percenta, čo znamená, že je v stabilnom pásme. Celková suma dlhu neprekročila zákonný limit 60 percent skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka. Suma ročných splátok vrátane úrokov predstavovala 5,32 percenta, čo je podľa predloženého materiálu hlboko pod stanoveným limitom 25 percenta.
„Výsledok hospodárenia dosiahol 14 miliónov eur. Každý rok navrhujeme tento výsledok presunúť do rezervného fondu, z ktorého sú následne financované investičné aktivity v ďalších obdobiach,“ uviedol pre TASR riaditeľ odboru financií Úradu BSK Marek Vlčej.
Najväčšia suma išla do oblasti vzdelávania, a to viac ako 152 miliónov eur. Do oblasti sociálnych služieb, na krajské i neštátne sociálnej zariadenia, išlo 52 miliónov eur. Do prímestskej autobusovej dopravy putovalo 26 miliónov eur, na cesty II. a III. triedy 25 miliónov eur a do kultúry sedem miliónov eur.
„Z tej veľkej sumy 323 miliónov eur sa 46 miliónov týkalo investičných výdavkov,“ podotkol Vlčej. Medzi najvýznamnejšie projekty realizované vlani boli tzv. energetické obnovy krajských škôl, ale napríklad aj rekonštrukcia historického parku v Stupave. Medzi najväčšie akcie z hľadiska financií patrila tiež rekonštrukcia internátu Spojenej školy v Ivanke pri Dunaji, konkrétne v Bernolákove, či obnova Strednej zdravotníckej školy Strečnianska v Petržalke, týkajúca sa rekonštrukcie priestorov a modernizácie vybavenia a učební, ale taktiež rekonštrukcia Centra sociálnych služieb v Rači.
Výsledok hospodárenia sa podľa šéfa odboru financií týka vždy viacerých aspektov. Jedným z nich je, že sa naplnia príjmy, prípadne sú nadštandardné, avšak zároveň sa dá ušetriť aj na výdavkoch. K šetreniu finančných zdrojov môže dôjsť pri verejných obstarávaniach či pri prevádzke. Nemenej dôležité je teda okrem vyšších príjmov aj efektívne vynakladanie finančných zdrojov. „Ten výsledok je relatívne nadpriemerný. Použijeme ho do ďalších rokov,“ podotkol Vlčej.
Zadlženie BSK je aktuálne na úrovni 34,19 percenta, čo znamená, že je v stabilnom pásme. Celková suma dlhu neprekročila zákonný limit 60 percent skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka. Suma ročných splátok vrátane úrokov predstavovala 5,32 percenta, čo je podľa predloženého materiálu hlboko pod stanoveným limitom 25 percenta.