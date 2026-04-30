Bratislavský kraj:Práce na kampuse bioenergetiky vstúpia do novej fázy
Autor TASR
Bratislava 30. apríla (TASR) - Školský areál v Bernolákove sa mení na moderný kampus, ktorý spojí poľnohospodárstvo, ochranu prírody, bioenergetiku a progresívne technológie. O ukončení prvej fázy a pokračovaní ambiciózneho projektu kampusu bioenergetiky a krajinotvorby informovali vo štvrtok predstavitelia Bratislavského samosprávneho kraja (BSK).
Predseda BSK Juraj Droba pripomenul, že kampus v Bernolákove sa stane spoločným zázemím pre Strednú odbornú školu agrotechnickú J. A. Gagarina v Bernolákove a záhradnícku školu z Malinova. „Našou ambíciou je vybudovať moderné centrum, ktoré pripraví žiakov na reálne potreby trhu práce a zároveň podporí inovácie, výskum a spoluprácu so zamestnávateľmi,“ zdôraznil Droba.
Upozornil, že po prvej fáze, v ktorej zrekonštruovali odborné učebne pre záhradníkov, obnovili internát, jedáleň i spoločenské priestory a zmodernizovali priestory pre praktické vyučovanie, sa v máji začne ďalšia fáza výstavbou skleníka pre ekologické a udržateľné pestovanie plodín. „Bude rozdelený na tri sektory s nezávisle nastaviteľnými podmienkami a bude slúžiť ako moderné centrum pre výučbu metód ako hydropónia, aeropónia či biomasa,“ vysvetlil predseda BSK.
Poukázal tiež, že skleník aj ostatné objekty kampusu budú čerpať energiu z obnoviteľných zdrojov - fotovoltických panelov, biomasových kotlov či zelenomodrých riešení ako dažďové záhrady a rezervoáre či veterné turbíny i tepelné čerpadlá. „Kampus sa tak sám stane učebnou pomôckou, kde sa žiaci naučia pracovať s technológiami budúcnosti priamo v praxi,“ dodal Droba.
Riaditeľka odboru stratégií, územného rozvoja a riadenia projektov BSK Barbora Lukáčová zdôraznila, že projekt buduje BSK ako dlhodobé riešenie nedostatku odborníkov v oblasti energetiky, pôdohospodárstva a životného prostredia. Do projektu sú preto zapojení aj významní partneri z praxe a verejného sektora, medzi nimi Republiková únia zamestnávateľov, Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Štátny inštitút odborného vzdelávania. „Ich úlohou má byť najmä prepojenie vzdelávania s aktuálnymi potrebami praxe, aktualizácia odborných programov a posilnenie spolupráce medzi školami, zamestnávateľmi a verejným sektorom,“ vysvetlila Lukáčová.
Od roku 2022 BSK do areálu investoval viac ako päť miliónov eur z vlastných zdrojov. Kampus má byť kompletne hotový do konca roka 2028.
