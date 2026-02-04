< sekcia Regióny
Bratislavský magistrát: Cyklotrasu na Molecovej neplánujeme odstrániť
Význam cyklotrasy podľa hlavného mesta potvrdzujú aj dáta o jej využívaní.
Autor TASR
Bratislava 4. februára (TASR) - Cyklotrasu na Molecovej ulici hlavné mesto SR neplánuje odstrániť, považuje ju za dôležitú súčasť napojenia sídliska Dlhé diely v Karlovej Vsi na mestskú cyklistickú sieť. O postoji magistrátu informuje karloveská samospráva na sociálnej sieti.
Podnet smerujúci k opodstatnenosti cyklotrasy na Molecovej ulici predniesol jeden z účastníkov decembrového stretnutia vedenia hlavného mesta s obyvateľmi Karlovej Vsi. Poukázal na to, že cyklotrasa je strmá a nie úplne bezpečná.
Hlavné mesto v odpovedi, ktorú adresovalo miestnym novinám, zaujímajúcim sa o reakciu magistrátu, uviedlo, že stúpanie cyklotrasy je dané miestnymi výškovými pomermi celého sídliska Dlhé diely. „Oddelený pruh pre cyklistov aj fyzickými oddeľovačmi predstavuje bezpečnejšiu alternatívu cyklodopravy tým obyvateľom, ktorí preferujú cyklistickú dopravu na pohyb v meste,“ upozornili z komunikačného oddelenia bratislavského magistrátu. „Cieľom pri budovaní bezpečnej cyklistickej infraštruktúry je vytvárať a postupne prepájať ucelenú sieť hlavných mestských cyklotrás tak, aby obyvatelia, ktorí chcú využívať cyklodopravu, mali k dispozícii túto infraštruktúru,“ dodali z magistrátu.
Význam cyklotrasy podľa hlavného mesta potvrdzujú aj dáta o jej využívaní. „V letných mesiacoch minulého roka využilo cyklistickú infraštruktúru na Molecovej ulici zhruba 5800 cyklistov za mesiac, v jarných a jesenných mesiacoch približne 4000 cyklistov za mesiac,“ uviedlo v stanovisku hlavné mesto.
