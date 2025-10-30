< sekcia Regióny
Bratislavský magistrát udelí zamestnancom 17. novembra pracovné voľno
Sedemnásty november označili za významný deň, počas ktorého si pripomíname hodnoty slobody, demokracie a občianskej odvahy.
Autor TASR
Bratislava 30. októbra (TASR) - Bratislavský magistrát udelí svojim zamestnancom 17. novembra, na Deň boja za slobodu a demokraciu, mimoriadne pracovné voľno. Hlavné mesto tvrdí, že sa tak pripája k ďalším inštitúciám či firmám, ktoré sa rozhodli zachovať tento deň ako priestor na zamyslenie, vďaku a úctu k hodnotám, na ktorých stojí slobodná spoločnosť. TASR o tom informoval hovorca bratislavskej samosprávy Peter Bubla.
„Súčasná vládna koalícia zrušením voľna tento významný deň, aj rolu občanov v ňom, zľahčuje a prehliada. Magistrát hlavného mesta nie,“ vyhlásilo mesto s tým, že 17. november 1989 spustil sled udalostí, ktoré priniesli slobodu.
„Hrdinom novembrových dní bol občan - každý jeden, ktorý prelomil strach z režimu a spoločne zaplnili námestia našich miest a prispeli k pádu režimu,“ uviedli z bratislavského magistrátu. Sedemnásty november označili za významný deň, počas ktorého si pripomíname hodnoty slobody, demokracie a občianskej odvahy.
Zrušenie dňa pracovného pokoja, ktoré sa týka aj 17. novembra, je súčasťou konsolidačného balíka opatrení na budúci rok.
„Súčasná vládna koalícia zrušením voľna tento významný deň, aj rolu občanov v ňom, zľahčuje a prehliada. Magistrát hlavného mesta nie,“ vyhlásilo mesto s tým, že 17. november 1989 spustil sled udalostí, ktoré priniesli slobodu.
„Hrdinom novembrových dní bol občan - každý jeden, ktorý prelomil strach z režimu a spoločne zaplnili námestia našich miest a prispeli k pádu režimu,“ uviedli z bratislavského magistrátu. Sedemnásty november označili za významný deň, počas ktorého si pripomíname hodnoty slobody, demokracie a občianskej odvahy.
Zrušenie dňa pracovného pokoja, ktoré sa týka aj 17. novembra, je súčasťou konsolidačného balíka opatrení na budúci rok.