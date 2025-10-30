Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 30. október 2025Meniny má Šimon a Simona
< sekcia Regióny

Bratislavský magistrát udelí zamestnancom 17. novembra pracovné voľno

.
Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Sedemnásty november označili za významný deň, počas ktorého si pripomíname hodnoty slobody, demokracie a občianskej odvahy.

Autor TASR
Bratislava 30. októbra (TASR) - Bratislavský magistrát udelí svojim zamestnancom 17. novembra, na Deň boja za slobodu a demokraciu, mimoriadne pracovné voľno. Hlavné mesto tvrdí, že sa tak pripája k ďalším inštitúciám či firmám, ktoré sa rozhodli zachovať tento deň ako priestor na zamyslenie, vďaku a úctu k hodnotám, na ktorých stojí slobodná spoločnosť. TASR o tom informoval hovorca bratislavskej samosprávy Peter Bubla.

Súčasná vládna koalícia zrušením voľna tento významný deň, aj rolu občanov v ňom, zľahčuje a prehliada. Magistrát hlavného mesta nie,“ vyhlásilo mesto s tým, že 17. november 1989 spustil sled udalostí, ktoré priniesli slobodu.

Hrdinom novembrových dní bol občan - každý jeden, ktorý prelomil strach z režimu a spoločne zaplnili námestia našich miest a prispeli k pádu režimu,“ uviedli z bratislavského magistrátu. Sedemnásty november označili za významný deň, počas ktorého si pripomíname hodnoty slobody, demokracie a občianskej odvahy.

Zrušenie dňa pracovného pokoja, ktoré sa týka aj 17. novembra, je súčasťou konsolidačného balíka opatrení na budúci rok.
.

Neprehliadnite

Prezident: Martinská deklarácia bola zásadným postojom Slovákov

V Šurany Industrial Parku sa začala výstavba baterkárne

Týždenník: Raz za sto rokov

SMUTNÁ SPRÁVA: Vo veku 83 rokov zomrel známy hudobník