Bratislavský mestský kontrolór Šinály končí koncom apríla vo funkcii

Postu sa vzdá ešte pred uplynutím svojho šesťročného volebného obdobia.

Bratislava 5. marca (TASR) – Kontrolór hlavného mesta Peter Šinály končí ku koncu apríla vo funkcii. Postu sa vzdá ešte pred uplynutím svojho šesťročného volebného obdobia. Mesto Bratislava preto pripravuje voľby mestského kontrolóra, ktoré by sa mali konať 25. apríla. Vyplýva to z návrhu, o ktorom budú vo štvrtok (7. 3.) rokovať bratislavskí mestskí poslanci. Mestského kontrolóra totiž volí a odvoláva mestské zastupiteľstvo.



Šinály podľa predloženého návrhu 26. februára oznámil, že sa vzdáva k 30. aprílu funkcie mestského kontrolóra. Deň voľby nového mestského kontrolóra sa predpokladá na 25. apríla. "Vyhlásený a zverejnený bude najneskôr 16. marca, 40 dní pred dňom konania voľby, na úradnej tabuli hlavného mesta SR, na webe hlavného mesta a v masovokomunikačných prostriedkoch (tlač, rozhlas, televízia)," píše sa v návrhu, ktorý musia vo štvrtok ešte odobriť mestskí poslanci.



Ak sa voľby budú konať v predpokladanom termíne kandidát na funkciu mestského kontrolóra musí odovzdať písomnú prihlášku najneskôr 11. apríla osobne alebo poštou do podateľne bratislavského magistrátu. Podané prihlášky kandidátov má posúdiť komisia zriadená mestským zastupiteľstvom, ktorá súčasne vyhodnotí splnenie náležitostí prihlášok jednotlivých kandidátov a vypracuje zoznam kandidátov. Voľba mestského kontrolóra sa má uskutočniť tajným hlasovaním.



"Podľa zákona na zvolenie mestského kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov mestského zastupiteľstva. Ak ani jeden z kandidátov takúto väčšinu nezíska, mestské zastupiteľstvo na tom istom zasadnutí vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov," píše sa v materiáli. V prípade rovnosti hlasov postupujú do druhého kola volieb všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhodne žrebom.



Kandidát na funkciu mestského kontrolóra má v písomnej prihláške uviesť okrem iného svoj najvyšší dosiahnutý stupeň vzdelania či ďalšie doplňujúce formy vzdelania. Taktiež má doložiť svoj štruktúrovaný profesijný životopis, údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov či koncepciu výkonu funkcie. Kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra je ukončené minimálne úplné stredoškolské vzdelanie.



Šinály je mestským kontrolórom od roku 2009. Do funkcie ho zvolilo mestské zastupiteľstvo aj v roku 2015, odkedy mu plynie ďalšie šesťročné funkčné obdobie. V roku 2015 povedal, že sa mu po odbornej stránke podarilo povzniesť úlohu mestského kontrolóra. V hlavnom meste je podľa neho stále čo riešiť, a to v oblasti financií, zrýchlenia príjmov z nájmov i daní. "Tu by som chcel upriamiť svoju kontrolnú činnosť intenzívnejšie. Naším spoločným cieľom bude to, aby sme zlepšili príjmovú stránku, urýchlili príjem peňazí a zamedzili vzniku ďalších pohľadávok," konštatoval.