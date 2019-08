Bratislavský Park Ostredky sa zmení na Ružinovský komunitný jarmok

Ten opäť predstaví lokalitu prostredníctvom obyvateľov či výrobcov a predajcov.

Bratislava 13. augusta (TASR) – Park Ostredky v bratislavskom Ružinove sa vo štvrtok (15. 8.) zmení na Ružinovský komunitný jarmok. Ten opäť predstaví lokalitu prostredníctvom obyvateľov či výrobcov a predajcov.



Návštevníci si budú môcť pochutnať na produktoch od lokálnych výrobcov, predajcovia ponúknu domáce šperky, háčkované hračky či ekovýrobky. Pre najmenších bude pripravená detská zóna s nafukovacími atrakciami či maľovaním na tvár, chýbať nebudú ani tvorivé dielne, divadielko, diskotéka a tanečné predstavenie.



"Ružinovský komunitný jarmok bude v štandarde zero waste, teda život bez odpadu," poznamenávajú organizátori. Pripravené preto budú recyklačné stanice a kompostovateľný riad. Zakázané bude používanie plastového riadu, pohárov a príborov.



Ružinovský komunitný jarmok organizuje mestská časť v spolupráci s miestnou organizáciou Cultus Ružinov. Podujatie by sa malo začať o 14.00 h a trvať by malo do 20.00 h.