Bratislavský parkovací asistent by sa mal rozšíriť na území Ružinova

Bratislava 17. marca (TASR) – Bratislavský parkovací asistent (PAAS), kde platí mestská parkovacia politika, by sa mohol v máji rozšíriť o ďalšie dve lokality na území Ružinova. Ide o lokalitu Starý Ružinov – západ a zónu 500 bytov. Pripomienky k návrhu projektu organizácie dopravy môžu obyvatelia posielať do 24. marca prostredníctvom e-mailovej adresy parkovanie@bratislava.sk.



"Značenie plánujeme spoločne s mestskou časťou zrealizovať v priebehu apríla a reguláciu spustiť začiatkom mája. O presnom termíne budeme vopred informovať," informuje hlavné mesto na sociálnej sieti.



V zóne 500 bytov, kde už nejaký čas funguje miestna pilotná regulácia parkovania, sa zmenia hlavne zvislé dopravné značky. Samotné vyznačenie parkovacích miest ostane podľa magistrátu z veľkej časti rovnaké, ako je tomu doteraz. Zásadnejšou zmenou značenia prejde oblasť Starý Ružinov – západ. V rámci prípravy regulácie budú vyznačované nové parkovacie miesta a pásy, cik cak čiary pre krátkodobé zastavenie a ďalšie vodorovné aj zvislé dopravné značenie.



"Do leta príde k rozšíreniu zóny na celú oblasť Nív – od Starého Mesta až po Bajkalskú ulicu. Obyvatelia 500 bytov a Starého Ružinova – západ tak budú zároveň rezidentmi celej zóny Nivy a rezidentská parkovacia karta bude platiť v celej zóne," približuje bratislavský magistrát.



PAAS začal od 10. januára platiť v prvých troch lokalitách, a to Tehelné pole v Novom Meste, Dvory 4 v Petržalke a Krasňany v Rači. Od 23. marca sa systém rozšíri o lokalitu Starý Ružinov-východ a od 21. apríla o zónu Hlavná stanica - Blumentál v Starom Meste.