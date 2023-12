Bratislavský poslanec Staruch dal podnet na prokuratúru pre zmenu daní

Bratislava 14. decembra (TASR) - Ružinovský miestny poslanec Dávid Staruch podal formálny podnet na Krajskú prokuratúru v Bratislave v súvislosti so schválenou zmenou dane z nehnuteľností, ktorú vo štvrtok schválilo bratislavské mestské zastupiteľstvo. Žiada preskúmať uznesenie, pri ktorého predložení a schválení na rokovanie poslancom hovorí o obchádzaní legislatívy. Návrh bol totiž predložený pozmeňovacím návrhom desiatich starostov.



"Pozmeňovací návrh sa významným spôsobom obsahovo odchýlil od pôvodného materiálu prerokovaného mestskými časťami Bratislavy a od materiálu zverejneného 15 dní pred konaním zastupiteľstva," konštatuje Staruch poukazujúc na to, že pôvodný návrh obsahoval len 50-percentnú zľavu na sadzbu dane na stavby a nebytové priestory užívané na šport a jeho obsahom neboli žiadne iné sadzby alebo podmienky.



Zdôrazňuje, že pozmeňovací návrh má zásadný dosah na rozpočty mestských častí, ako aj na príjmy obyvateľov či právnických osôb na území Bratislavy. Pre obchádzanie riadneho legislatívneho procesu neboli podľa neho obyvatelia, právnické osoby ani poslanci mestských časti a hlavného mesta riadne a včas informovaní na úradnej tabuli, rovnako tam nemohli znášať pripomienky. Obyvateľom bolo podľa neho odopreté právo verejného pripomienkovania, riadne zaujať stanoviská k nemu nemohli ani zastupiteľstvá mestských častí.



"Mám za to, že účelom a cieľom pozmeňovacích návrhov by mala byť hlavne formálna úprava alebo doladenie prerokovaného materiálu a bodov v ňom obsiahnutých," podotýka Staruch. Rozsiahle zmeny nariadení so zásadnou zmenou obsahu prerokovaného materiálu by podľa neho mali byť predkladané ako samostatné materiály na rokovanie.



Bratislavské mestské zastupiteľstvo schválilo vo štvrtok všeobecne záväzné nariadenia, ktorými zvýšilo od januára 2024 daň z nehnuteľností a poplatok za odpad. Samospráva poukazuje na infláciu zaťažujúcu samosprávy i ekonomické prognózy, ktoré predpokladajú nižšie výnosy. Zvýšenie dane i poplatku má byť nevyhnutným krokom na to, aby si Bratislava dokázala zachovať základné štandardy údržby a služieb. Zvýšenie dane z nehnuteľností v priemere o 35 percent a poplatku za odpad o 30 percent avizoval v polovici novembra primátor hlavného mesta Matúš Vallo spolu s bratislavskými starostami.