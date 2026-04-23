Bratislavský primátor ocenil osem osobností, medzi nimi aj F. Mikloška
Za reprezentáciu Slovenska na štyroch zimných olympiádach, svetových pohároch a za oddanosť športu si ocenenie odniesla Veronika Zuzulová.
Autor TASR
Bratislava 23. apríla (TASR) - V Divadle P. O. Hviezdoslava udelil primátor Bratislavy Matúš Vallo vo štvrtok večer Cenu primátora Bratislavy 2026. Tohtoročnými laureátmi sa stalo osem osobností.
„Odovzdávanie ceny primátora je vzácnou príležitosťou zažiť pocit bezpodmienečnej prajnosti a vďačnosti, niečoho, čo by malo byť bežnou súčasťou našich každodenných životov, ale dostáva sa nám ho čoraz menej. Oceniť výnimočných ľudí, ktorí prispievajú k sile komunít, nás všetkých posúvajú k lepšej, tolerantnejšej, zdravšej a kultúrnejšej spoločnosti,“ skonštatoval Vallo.
Za dlhoročný boj za náboženské a občianske slobody a za významný prínos k ochrane demokracie na Slovensku si ocenenie odniesol František Mikloško. Za viac ako 50 úspešných ročníkov festivalu Jazzové dni, ktoré formovali hudobnú scénu Bratislavy boli ocenení Peter Lipa a Pavel Daněk. Za dlhoročnú záchranársku prácu a popularizáciu dôležitosti prvej pomoci ocenili Viliama Dobiáša.
Za reprezentáciu Slovenska na štyroch zimných olympiádach, svetových pohároch a za oddanosť športu si ocenenie odniesla Veronika Zuzulová. Za ochranu životného prostredia a budovania vzťahu k prírode cez komunitné podujatie, ktoré už 40 rokov ochraňuje žaby pri ich jarnej migrácii na Železnej studienke bola ocenená Blanka Lehotská. Za vybudovanie nezávislého kultúrneho priestoru a za podporu komunity mladých ľudí ocenili Ľuba Šošku.
Za budovanie priateľských, konštruktívnych a partnerských vzťahov medzi Ukrajinou a Slovenskom a za oddanú službu svojej vlasti získal ocenenie veľvyslanec Ukrajiny na Slovensku Myroslav Kastran.
Cena primátora Bratislavy patrí medzi najvýznamnejšie mestské ocenenie s dlhoročnou tradíciou. Kandidátov na cenu vyberá primátor Bratislavy spolu s poradným zborom. Jednotlivé nominácie zohľadňujú výnimočný prínos jednotlivcov či kolektívov, ktoré formujú hlavné mesto a zaslúžia si pozornosť, najmä mimoriadne poďakovanie za kultúrny či spoločenský rozvoj mesta.
„Odovzdávanie ceny primátora je vzácnou príležitosťou zažiť pocit bezpodmienečnej prajnosti a vďačnosti, niečoho, čo by malo byť bežnou súčasťou našich každodenných životov, ale dostáva sa nám ho čoraz menej. Oceniť výnimočných ľudí, ktorí prispievajú k sile komunít, nás všetkých posúvajú k lepšej, tolerantnejšej, zdravšej a kultúrnejšej spoločnosti,“ skonštatoval Vallo.
Za dlhoročný boj za náboženské a občianske slobody a za významný prínos k ochrane demokracie na Slovensku si ocenenie odniesol František Mikloško. Za viac ako 50 úspešných ročníkov festivalu Jazzové dni, ktoré formovali hudobnú scénu Bratislavy boli ocenení Peter Lipa a Pavel Daněk. Za dlhoročnú záchranársku prácu a popularizáciu dôležitosti prvej pomoci ocenili Viliama Dobiáša.
Za reprezentáciu Slovenska na štyroch zimných olympiádach, svetových pohároch a za oddanosť športu si ocenenie odniesla Veronika Zuzulová. Za ochranu životného prostredia a budovania vzťahu k prírode cez komunitné podujatie, ktoré už 40 rokov ochraňuje žaby pri ich jarnej migrácii na Železnej studienke bola ocenená Blanka Lehotská. Za vybudovanie nezávislého kultúrneho priestoru a za podporu komunity mladých ľudí ocenili Ľuba Šošku.
Za budovanie priateľských, konštruktívnych a partnerských vzťahov medzi Ukrajinou a Slovenskom a za oddanú službu svojej vlasti získal ocenenie veľvyslanec Ukrajiny na Slovensku Myroslav Kastran.
Cena primátora Bratislavy patrí medzi najvýznamnejšie mestské ocenenie s dlhoročnou tradíciou. Kandidátov na cenu vyberá primátor Bratislavy spolu s poradným zborom. Jednotlivé nominácie zohľadňujú výnimočný prínos jednotlivcov či kolektívov, ktoré formujú hlavné mesto a zaslúžia si pozornosť, najmä mimoriadne poďakovanie za kultúrny či spoločenský rozvoj mesta.