Bratislavský Prístavný most od piatka do nedele čiastočne uzavrú

Bratislava 2. marca (TASR) - Prístavný most v Bratislave bude od piatka (3. 3.) do nedele (5. 3.) čiastočne uzavretý v ľavom jazdnom páse smerom na Einsteinovu ulicu. Dôvodom je osadenie tesniacich líšt mostného záveru. TASR o tom informovala hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Eva Žgravčáková.



Obmedzenie potrvá od piatka 9.00 h do nedele 18.00 h. "Stavebné práce budú rozdelené na tri etapy, pričom počas druhej etapy príde k obmedzeniu dopravy v pravom jazdnom pruhu v ľavom jazdnom páse. Počas tretej etapy príde k obmedzeniu dopravy v ľavom jazdnom pruhu v ľavom jazdnom páse. Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu popri pracovisku," ozrejmila hovorkyňa.



NDS zároveň apeluje na vodičov, aby dodržiavali obmedzenia súvisiace s opravnými prácami, a to najmä rešpektovanie rýchlostných limitov.