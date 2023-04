Bratislavský Projekt Ulice na hranie zmení okolie ZŠ na živý priestor

Bratislava 18. apríla (TASR) - Projekt Ulice na hranie zmení v najbližších mesiacoch na jeden deň okolie desiatich základných škôl v Bratislave na živý verejný priestor. V tejto súvislosti sa od apríla do septembra uskutoční desať jednodňových festivalov. Podujatia sú súčasťou celomestského projektu Mesto pre deti, ktorý zastrešuje Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) a organizácia UNICEF.



"Cez tieto festivaly chceme ukázať ľuďom, čo znamená mať ulice priateľské k deťom. Naším cieľom je opäť prinavrátiť to, čo kedysi fungovalo úplne bežne - aby sa deti tešili na spoločnú hru vonku, spoznávali sa a zažívali malé dobrodružstvá," konštatuje koordinátorka projektu Sandra Štasselová.



Sériu festivalov otvorí sobotné (22. 4.) podujatie pred základnou školou Za kasárňou v Novom Meste. Okolie základnej školy sa na jeden deň zmení na bezpečnú pešiu zónu. Päť rôznych hier bude simulovať cestu do školy. Deti tak hravou formou spoznávajú rôzne prekážky, napríklad prechádzanie pomedzi autá, nerovnosti na ceste, semafor či popadané lístie na chodníku. Pripravený bude aj ďalší program.



Ďalšie festivaly sa budú konať v máji, júni, auguste a septembri. Týkať sa budú okolia základných škôl v Novom Meste, Starom Meste, Petržalke, Ružinove, Podunajských Biskupiciach a Lamači.



Festivaly sú súčasťou celomestského projektu Mesto pre deti. Jeho cieľom je zvyšovať bezpečnosť v okolí škôl, vytvárať inkluzívne prostredie priateľské ku všetkým deťom, redukovať pohybové bariéry, dopravné zápchy aj škodlivý smog. Festivaly Ulica na hranie sú menšie komunitné podujatia. Prvú Ulicu na hranie zorganizoval MIB ešte vlani v septembri na základnej škole Tbiliská v Rači, ktorá je pilotnou školou projektu.