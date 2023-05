Bratislavský Ružinov plánuje obstarať ďalšie štyri územné plány zón

Bratislava 30. mája (TASR) - Bratislavský Ružinov plánuje obstarať ďalšie územné plány zón (ÚPZ). Týka sa to oblastí Starý Ružinov - Jégeho, Mlynské Nivy, Na piesku a Veľké záhrady (územie medzi Malým Dunajom a Slovnaftskou ulicou). Ich obstaranie schválilo v máji ružinovské miestne zastupiteľstvo.



"Chystáme sa zaregulovať aj stabilizované územia na Nivách. Chystáme sa zadefinovať základné rámce pre rozvojové oblasti Strojnícka, Na piesku a Mlynské luhy. A chystáme sa zadefinovať aj podrobnejšie regulácie pre jednu oblasť nad Slovnaftom," uviedol pre TASR starosta Ružinova Martin Chren.



Predmetné územie pre oblasť Starý Ružinov - Jégeho má rozlohu 32 hektárov, pre Mlynské Nivy 60 hektárov, pre oblasť Na piesku 43 hektárov a pre Veľké záhrady 49 hektárov.



Pri prvých dvoch zónach ide o zastavané územia, kde bude zastabilizovaná existujúca štruktúra. Zároveň bude stanovená podrobnejšia regulácia na úrovni zóny pre prípadnú novú výstavbu alebo prestavby a nadstavby existujúcich objektov. Ďalšie dve predmetné zóny sú prevažne nezastavané. Podľa mestskej časti je potrebné usmerniť a podrobnejšie stanoviť zásady a regulatívy funkčného využitia a priestorového usporiadania územia, ktoré sú určené v nadradenom územnom pláne mesta.



"V Ružinove sa snažíme zaregulovať územnými plánmi zón všetky územia, kde to má zmysel. Teda v prvom rade tam, kde nie je potrebné zmeniť veľký územný plán," poznamenal Chren. Od minulého roka ich samospráva začala robiť internými kapacitami. "Ukazuje sa to ako efektívnejšie, rýchlejšie a lepšie, ako keď ich objednávali u externých zhotoviteľov," doplnil.



Zmeny územných plánov má v Bratislave na starosti hlavné mesto, mestské časti môžu prijímať územné plány zón. V rámci nich sa však nemôže meniť podstata. Ak je teda pozemok určený územným plánom na výstavbu, nedá sa tam urobiť park. Môžu však prijímať niektoré regulácie, napríklad obmedziť, že výstavba môže mať len istý počet podlaží.