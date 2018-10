Verejnosť vyberala kandidátov na ocenenie od polovice apríla do polovice augusta tohto roka. Z nich následne piatich nominovaných vyberala miestna komisia školstva, kultúry a športu.

Bratislava 27. októbra (TASR) – Bratislavský Ružinov pozná ďalšie svoje osobnosti. Sú nimi Pavol Štofko z oblasti stavebníctva, Miro Gregor za prácu v oblasti fotografie a vytvorenie viacerých kníh a publikácií, Marta Hlavatá za vzdelávanie, Juraj Jartim za šírenie slovenskej kultúry v zahraničí a Bernadeta Staňová za dlhoročnú prácu pre ťažko chorých ľudí a ľudí bez domova. Ocenení si prevzali tento týždeň plaketu, listinu a zapísali sa do pamätnej knihy mestskej časti.



"Ocenením im vyjadrujeme úctu za to všetko, čo v svojom živote doteraz dosiahli, a za to, ako sa starali o šírenie dobrého mena Ružinova aj za jeho hranicami. Vážim si ich odhodlanie, vášeň, ale i pokoru, s akou pristupovali k svojej profesii či dokonca životnému poslaniu," skonštatoval ružinovský starosta Dušan Pekár, ktorý obhajuje svoj post v tohtoročných komunálnych voľbách.



Verejnosť vyberala kandidátov na ocenenie od polovice apríla do polovice augusta tohto roka. Z nich následne piatich nominovaných vyberala miestna komisia školstva, kultúry a športu. Mená laureátov schválili v septembri miestni poslanci.



Verejné ocenenie Ružinova udeľuje starosta od minulého roka. V súlade so všeobecne záväzným nariadením môžu byť takýmto ocenením odmenení obyvatelia, ktorí svojou činnosťou prispeli k rozvoju mestskej časti, dosiahli vynikajúce výsledky v niektorej z pracovných oblastí alebo vynikajúco reprezentovali mestskú časť.