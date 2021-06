Bratislavský Ružinov pripravuje viac ako 30 rekonštrukcií

Bratislava 26. júna (TASR) – Bratislavský Ružinov chystá počas tohtoročného leta viac ako 30 rôznych opráv a rekonštrukcií. Týkať sa budú najmä ciest, komunikácií a chodníkov, avšak pripravuje aj väčšie stavebné projekty, napríklad výstavbu novej základnej školy na Medzilaboreckej ulici. Pre TASR to uviedol starosta Ružinova Martin Chren.



"Leto je veľmi horúce, ale na miestnom úrade prázdniny rozhodne mať nebudeme. Počas leta chystáme štart viac ako 30 rôznych opráv, prác bude naozaj veľké množstvo," skonštatoval Chren.



V Prievoze by sa malo obnoviť sedem ulíc vrátane chodníkov a úpravy parkovacej plochy. Ďalších šesť ulíc sa dočká opravy na Štrkovci a päť ciest na Nivách, kde je naplánované aj budovanie chodníkov. Po dve opravené ulice dostane aj Trnávka, Ostredky a Trávniky. Na Pošni opraví mestská časť jednu ulicu a vybuduje viaceré chodníky, nový chodník pribudne aj v Ružovej doline.



Medzi väčšie stavebné projekty patrí napríklad výstavba nového pavilónu základnej školy na Medzilaboreckej ulici. „Po 53 rokoch je to prvá nová základná škola v Ružinove,“ poznamenal Chren. V prípadnej fáze sú práce na rozšírení Základnej školy Ostredková. Mestská časť bude taktiež opravovať niekoľko materských škôl, pribudnú zelené strechy a "opravia sa notoricky rozbité veci".



Vytvoriť by sa malo tiež nové klientske centrum na miestnom úrade, najintenzívnejšie práce sú naplánované práve na leto. Opravovať sa bude tiež sídlo knižnice na Miletičovej ulici, kde sa má vytvoriť pre návštevníkov multifunkčný komplex. Rekonštrukciou prejde hasičská zbrojnica a objekt na Tomášikovej ulici po obnove zmení účel využitia knižnice na materskú školu.