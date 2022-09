Bratislavský samosprávny kraj ocení výnimočné osobnosti regiónu

Bratislava 3. septembra (TASR) - Bratislavský samosprávny kraj (BSK) opäť ocení výnimočné osobnosti regiónu. Ide o osobnosti, ktoré svojou prácou výrazne prispeli k spoločenskému, kultúrnemu a ekonomickému rozvoju. Nominácie na ocenenie možno posielať do konca septembra. TASR o tom informovala hovorkyňa BSK Lucia Forman.



"Spolu sme ocenili už 130 významných osobností kraja. Sú to výnimoční ľudia z oblasti kultúry, športu, vzdelávania, vedy, zdravotníctva či sociálnej starostlivosti, ktorí svojou prácou alebo talentom robia naše životy lepšími a skvele reprezentujú kraj doma i v zahraničí," priblížil predseda BSK Juraj Droba.



Ocenenia môžu byť udelené osobám, ako aj organizáciám. Návrhy na ocenenia môže podávať obyvateľ Bratislavského kraja, občianske združenie či iná organizácia, ktorá má sídlo v kraji. Súčasťou nominácie musí byť aj súhlas nominovaného a jeho stručný životopis či zoznam aktivít a úspechov v prípade nominovanej organizácie. Prihlasovací formulár a bližšie informácie občania nájdu na webe samosprávneho kraja.



Ocenenia BSK udeľujú každoročne, a to v kategóriách Výročné ceny Samuela Zocha, Pamätné listy predsedu BSK a Čestné občianstvo BSK. Udelia aj titul Historická osobnosť regiónu, ktorú navrhuje predseda BSK.