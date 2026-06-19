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Bratislavský samosprávny kraj opäť očkuje v piatok proti HPV vírusu

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Snímka z očkovania proti HPV vírusu v zdravotnom stredisku Rovniankova (Petržalka) v Bratislave Foto: TASR - Pavel Neubauer

Očkovanie proti HPV je plne hradené 12-, 13- a 14-ročným dievčatám a chlapcom z verejného zdravotného poistenia.

Autor TASR
Bratislava 19. júna (TASR) - Bratislavský samosprávny kraj (BSK) v piatok popoludní opäť očkuje proti HPV vírusu. Očkovať bude v zdravotnom stredisku na Rovniankovej ulici v Petržalke, a to od 13.00 do 18.00 h. Potrebné je však registrovať sa. TASR o tom informovala hovorkyňa BSK Lucia Forman.

Očkovanie proti HPV je plne hradené 12-, 13- a 14-ročným dievčatám a chlapcom z verejného zdravotného poistenia. Staršie dievčatá a chlapci môžu využiť benefit zdravotných poisťovní, ktoré im spätne preplatia časť ceny vakcíny. Dospelí vakcínu uhrádzajú v plnej výške.

HPV (ľudský papilomavírus) je rakovinotvorný vírus, ktorý môže spôsobiť rakovinu u oboch pohlaví. Okrem rakoviny krčka maternice sú to aj iné nádory, ako rakovina vagíny, penisu alebo konečníka. Dostupná je účinná prevencia vo forme očkovania a preventívnych prehliadok.

Vakcína je vhodná pre všetky vekové kategórie od deviatich rokov a obe pohlavia. Očkovacia schéma je dvojdávková (do 15 rokov), respektíve trojdávková (pre starších ako 15-ročných). Pri trojdávkovej schéme sa postupuje tak, že prvá dávka sa podáva vo zvolenom termíne, druhá dávka po troch mesiacoch a tretia dávka po šiestich mesiacoch od prvej dávky. Všetky tri dávky by sa mali podať v priebehu jedného roka.
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