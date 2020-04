Bratislavský samosprávny kraj začal variť jedlo ľuďom bez domova

Bratislava 3. apríla (TASR) - Bratislavský samosprávny kraj (BSK) začal s prípravou obedov pre ľudí bez domova. Kraj ponúkol svoje nevyužité kapacity v jedálni na pomoc tým, ktorí patria v pandémii nového koronavírusu medzi najzraniteľnejšiu skupinu. V Bratislave sa odhaduje okolo 4000 ľudí bez domova. TASR o tom informovala hovorkyňa BSK Lucia Forman.



BSK začína variť zatiaľ 100 porcií denne, vie však kapacity zvýšiť takmer až na 300 porcií denne. "Vždy to bude sýta hustá polievka, z ktorej sa dá najesť. K tomu pribalíme chlieb a niečo sladké. Aj keď starostlivosť o ľudí bez domova nie je v kompetencii BSK, pomáhame aj tu. Práve preto sme radi, že naše dnes nevyužívané kuchyne môžu pomôcť tejto mimoriadne ohrozenej sociálnej skupine," povedal predseda BSK Juraj Droba.



So žiadosťou o pomoc sa na samosprávny kraj obrátila nezisková organizácia Depaul Slovensko, ktorá sa v Bratislave venuje pomoci ľuďom bez domova. BSK ponúkol organizácii pomoc vo forme prípravy jedál. Prvých 100 porcií si v prvý deň rozdelili združenia Depaul Slovensko a občianske združenie Odyseus. O prípravu jedla sa stará personál kuchyne v Zariadení sociálnych služieb Rosa na bratislavskej Patrónke. "Klienti zariadenia sú v týchto dňoch v domácej opatere so svojimi najbližšími, pretože poskytovanie sociálnych služieb na dennej či týždennej báze bolo prerušené," vysvetlila Forman.



Po polievky si denne budú chodiť terénni pracovníci neziskových organizácií pracujúcich s ľuďmi bez domova. BSK ponúkol organizáciám možnosť zabezpečovania výdaja stravy aj počas víkendov.