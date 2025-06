Bratislavský STaRZ začína otvárať letné kúpaliská

Bratislava 10. júna (TASR) - Mestská Správa telovýchovných a rekreačných zariadení (STaRZ) Bratislava začne postupne otvárať letné kúpaliská v Bratislave. K Areálu zdravia Zlaté piesky, ktorý je už k dispozícii, by sa v stredu (11. 6.) malo pridať kúpalisko Rosnička. V závislosti od počasia i povolení od hygieny by mali byť následne otvorené aj kúpaliská Tehelné pole, Lamač, Krasňany, Mičurín, Delfín a Rača. Mestské kúpaliská sa však nevyhnú zvýšeniu vstupného. TASR o tom informoval Peter Filo zo STaRZ.



„STaRZ opäť pred sezónou investoval do mestských kúpalísk s cieľom zabezpečiť pre návštevníkov čo možno najväčší komfort,“ skonštatoval riaditeľ STaRZ Ladislav Križan s tým, že sa bazény v týchto dňoch postupne napúšťajú vodou a kúpaliská sa pripravujú na letnú sezónu.



Plavcom bude zároveň počas tohto leta k dispozícii aj zrekonštruovaná Mestská plaváreň Pasienky, ktorá bývala v minulosti v tomto čase pre verejnosť zatvorená. Počas letnej sezóny bude otvorená cez týždeň od 6.00 do 22.00 h, cez víkendy od 8.00 do 20.00 h.



V nadväznosti na zvýšenie DPH (z desať na 23 percent) či vyššie náklady na energie sa úprave vstupného nevyhli ani bratislavské mestské kúpaliská. Výhodnejšie vstupné je podľa STaRZ-u pri kúpe online vstupenky. Novinkou je táto možnosť aj pre návštevníkov od troch do 18 rokov. Deti do troch rokov majú vstup zdarma, pre seniorov a ŤZP je celoplošne najlacnejšie vstupné.



K dispozícii sú tiež online permanentky. V cene sezónnej permanentky je po novom aj vstup do Mestskej plavárne Pasienky počas letnej sezóny.



V správe mestskej organizácie STaRZ sú letné kúpaliská Rosnička v Dúbravke, Tehelné pole v Novom Meste, Lamač v Lamači, Rača a Krasňany v Rači, Mičurín v Starom Meste, Delfín a prírodné kúpalisko v Areáli zdravia Zlaté piesky v Ružinove.