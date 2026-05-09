< sekcia Regióny
Bratislavský swingový majáles priblíži obdobie prvej republiky
Bratislavský swingový majáles prináša atmosféru slávnych májových tanečných zábav z obdobia prvej republiky a bude opäť plný energickej hot jazzovej a swingovej hudby.
Autor TASR
Bratislava 9. mája (TASR) - Slovenská metropola sa opäť roztancuje v duchu prvej republiky. Dlhoročná tradícia májových tanečných zábav opäť ožije už o dva týždne, v sobotu 23. mája v bratislavskom V-klube. O živú hudbu sa počas celého večera postará swingový orchester Fats Jazz Band pod vedením Ladislava Fančoviča, atmosféru dotvoria workshop dobových tancov tanečnej školy B-Swing či tradičný vintage fotokútik. TASR informovala PR manažérka Janka Dekánková.
„Dobové swingové tančiarne už vyše pätnásť rokov organizujeme niekoľkokrát do roka a ľudia ich už považujú za súčasť svojho života. Na Bratislavskom swingovom majálese bude síce tanečný parket, ale večer sa dá rovnako príjemne vychutnať aj posediačky pri sviečkach so skvelou hudbou orchestra Fats Jazz Band. Ľudia sa na tieto tančiarne už tradične obliekajú v štýle prvej polovice minulého storočia, takže atmosféra je vskutku čarovná, akoby sme sa spolu s návštevníkmi preniesli o 100 rokov do minulosti. V prestávke sa ľudia budú môcť naučiť základy niektorého z dobových tancov ako charleston one-step, foxtrot či shag, o čo sa postarajú lektori tanečnej školy B-Swing,” uviedla pre médiá organizátorka a speváčka La Jana.
Bratislavský swingový majáles prináša atmosféru slávnych májových tanečných zábav z obdobia prvej republiky a bude opäť plný energickej hot jazzovej a swingovej hudby, tanca a v neposlednom rade pozitívneho espritu.
„Dobové swingové tančiarne už vyše pätnásť rokov organizujeme niekoľkokrát do roka a ľudia ich už považujú za súčasť svojho života. Na Bratislavskom swingovom majálese bude síce tanečný parket, ale večer sa dá rovnako príjemne vychutnať aj posediačky pri sviečkach so skvelou hudbou orchestra Fats Jazz Band. Ľudia sa na tieto tančiarne už tradične obliekajú v štýle prvej polovice minulého storočia, takže atmosféra je vskutku čarovná, akoby sme sa spolu s návštevníkmi preniesli o 100 rokov do minulosti. V prestávke sa ľudia budú môcť naučiť základy niektorého z dobových tancov ako charleston one-step, foxtrot či shag, o čo sa postarajú lektori tanečnej školy B-Swing,” uviedla pre médiá organizátorka a speváčka La Jana.
Bratislavský swingový majáles prináša atmosféru slávnych májových tanečných zábav z obdobia prvej republiky a bude opäť plný energickej hot jazzovej a swingovej hudby, tanca a v neposlednom rade pozitívneho espritu.