Bratislavský tunel Sitina bude pre údržbu uzavretý

Bratislava 19. októbra (TASR) - Bratislavský tunel Sitina bude od soboty 22.00 h do nedele (20. 10.) 10.00 h obojsmerne uzavretý. Dôvodom je pravidelná údržba. Upozornila na to bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti. Na vodičov apelovala, aby využili alternatívne trasy.



Pravidelný jesenný servis sa má v tuneli Sitina realizovať aj na budúci víkend. Prebiehať má opäť z piatka na sobotu a zo soboty na nedeľu od 22.00 h do 10.00 h.