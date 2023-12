Bratislavský útulok bude cez sviatky pre verejnosť zatvorený dva dni

Bratislava 24. decembra (TASR) - Počas vianočných sviatkov bude útulok Slobody zvierat v Bratislave pre verejnosť zatvorený 25. decembra a 1. januára. V tieto dni sa o psíky postarajú ošetrovatelia. Skrátený čas na prechádzky so psíkmi bude v nedeľu a utorok (26. 12.). Na Silvestra to bude z bezpečnostných dôvodov medzi 12.00 h a 14.00 h. Odchyt bude fungovať tak ako v bežné dni, 24 hodín denne sedem dní v týždni. Pre TASR to uviedla Kristína Devínska zo Slobody zvierat.



Psom podávajú v zime teplú stravu. Do klasického krmiva pridávajú na prilepšenie varené mäso. "V podobnom zložení, bude aj štedrovečerná večera a samozrejme sa ujdú každému pamlsky, či už od nás alebo od našich dobrovoľníkov," priblížila Devínska.



Skonštatovala, že bratislavský útulok je vďačný za akékoľvek krmivo, ktoré darcovia prinesú. "Ak sa podarí aj v tomto období vyzbierať väčšie množstvo, podelíme s našimi útulkami v regiónoch," povedala Devínska.



V bratislavskom útulku je podľa nej aktuálne do 200 zvierat bez domova. Spolu s regionálnymi centrami Slobody zvierat ide o tisícky psov a v menšej miere mačiek.