Bratislavský záchranársky vrtuľník zasahoval pri dvoch nehodách na D2

Snímka z miesta zásahu. Foto: Facebook: Air - Transport Europe, letecká záchranná služba

Prvá pomoc leteckých záchranárov smerovala k nehode pri Kútoch, smerom na Českú republiku.

Autor TASR
Bratislava 19. augusta (TASR) - Bratislavský záchranársky vrtuľník zasahoval v utorok pri dvoch dopravných nehodách na diaľnici D2. Informuje o tom letecká záchranná služba Air - Transport Europe na sociálnej sieti.

Prvá pomoc leteckých záchranárov smerovala k nehode pri Kútoch, smerom na Českú republiku, kde sa prevrátil kamión. Hasiči museli zakliesneného vodiča najskôr vyslobodiť z kabíny, následne si 48-ročného muža srbskej národnosti prevzala posádka vrtuľníka. Muž pri nehode utrpel vážne poranenia hrudníka, panvy a brucha. Po nevyhnutnom ošetrení ho previezli do Fakultnej nemocnice v Trnave.

Krátko po návrate na základňu dostali leteckí záchranári ďalšie hlásenie o nehode, tentoraz v blízkosti Záhorskej Bystrice,“ približuje letecká záchranná služba s tým, že opäť išlo o prevrátený kamión. Pilot pristál na priľahlom poli, kde si následne posádka prevzala 44-ročného českého vodiča. So zranenou nohou ho previezli do jednej z bratislavských nemocníc.

