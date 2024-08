Bratislavských pyrotechnikov vyslali v utorok k dvom nálezom munície

Bratislava 14. augusta (TASR) - Bratislavských pyrotechnikov vyslali počas utorka (13. 8.) k dvom nálezom nevybuchnutej munície. TASR o tom informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.



"V prvom prípade boli vyslaní krátko po 17.30 h do štvrtého bratislavského okresu, kde v lesnom poraste v blízkosti Brižitskej ulice našiel občan vojenský granát," uviedol Szeiff. Policajný pyrotechnik po odbornej obhliadke zistil, že ide o ručný granát RG F1 z druhej svetovej vojny. Pyrotechnik granát zaistil a z miesta odviezol, aby nedošlo k jeho explózii.



Následne krátko po 20.30 h šli pyrotechnici do seneckej časti Svätý Martin, kde v lese našli drevené debny, pričom v jednej z nich sa nachádzali predmety pripomínajúce muníciu. "Na mieste bolo zistené, že išlo o štyri kusy vojenských prepravných debien, pričom v jednej z nich sa nachádzali dva kusy puzdra na nábojky do strely PG-15-Šk a šesť kusov nábojky do strely PG-15-Šk," priblížil hovorca. Doplnil, že aj v tomto prípade pyrotechnici predmety zaistili a previezli na bezpečné miesto.



V súvislosti s týmto prípadom polícia pripomína občanom, že ak nájdu neznámy predmet pripomínajúci muníciu, v žiadnom prípade s ním nemajú manipulovať a majú ihneď informovať políciu. "Následky neodbornej manipulácie s takýmito predmetmi by boli v prípade ich explózie fatálne," podotkol Szeiff.