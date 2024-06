Bratislavu a okolie vylepší viac ako 6400 dobrovoľníkov

Bratislava 7. júna (TASR) - Mesto Bratislava a jeho okolie vylepší viac ako 6400 dobrovoľníkov. Udeje sa tak v rámci podujatia Naše Mesto, ktoré organizuje Nadácia Pontis. Hlavné mesto a okolité mestá čaká celkovo 354 aktivít. Väčšina z nich sa zrealizuje v piatok, niektoré sa však pre počasie presunuli na 14. júna.



Do podujatia sa prvýkrát zapája Národný onkologický ústav, kde sa tri desiatky dobrovoľníkov pustia do obnovy nemocničného parku. Premiéru má aj Horáreň Horský park, ktorá privíta pomocníkov pri pílení, rúbaní a ukladaní dreva na kúrenie.



V zoologickej záhrade čaká dobrovoľníkov čistenie lesnej cesty k nosorožcom či odstraňovanie náletových drevín a kríkov pri výbehoch. Ďalší budú renovovať areály škôl aj zariadení sociálnych služieb, pomôžu rodinným centrám alebo vyčistia koryto Malého Dunaja aj Pálffyho alej v bývalej Pálffyho záhrade vo Vlčom hrdle. Iní zamieria do mestských lesov, aby pomohli pri prácach na včelnici Kačín, čistení Kramerovho lomu, rekreačného areálu Kamzík, Partizánskej lúky či potoka Vydrica.



Ruku k dielu priložia aj mimo hlavného mesta. Pomôžu napríklad pri výstavbe dreveného domčeka pre škôlkarov v Borinke, vytvoria bylinkovú záhradu na dvore Centra sociálnych služieb Pod Karpatmi v Pezinku a pripravia priestory na sťahovanie chlapcov so zdravotným znevýhodnením z Centra sociálnych služieb Merema v Modre do rodinného domu. V obci Hrubý Štúr pri Senci upravia predzáhradku, záhradu a okolie ekocentra ArTUR.



Naše Mesto je najväčšie podujatie firemného dobrovoľníctva v strednej Európe. Tento rok sa koná už po osemnásty raz po celom Slovensku. Inšpiráciou pre Naše Mesto bola akcia New York Cares, počas ktorej tisíce Newyorčanov spoločne upratujú a menia svoje mesto k lepšiemu.