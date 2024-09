Bratislavu čaká parádny hudobný víkend, vystúpia Il Divo a Elán

Bratislava 26. septembra (TASR) - Bratislavu čaká parádny nadchádzajúci hudobný víkend, koncertovať budú známa zahraničná skupina Il Divo i domáci Elán. Medzinárodné zoskupenie Il Divo prichádza na Slovensko po desiatich rokoch a fanúšikom sa predstaví štvrtýkrát, skupina Elán vystúpi po viac ako piatich rokoch od koncertu na Národnom futbalovom štadióne.



Svetoznáma skupina operného popu Il Divo sa v rámci veľkolepého turné Il Divo The Greatest Hits Tour predstaví v sobotu 28. septembra v bratislavskej Peugeot aréne Národného tenisového centra, kde oslávi 20. výročie svojej hudobnej kariéry. Vo februári vydala skupina v poradí desiatu štúdiovku XX: 20th Anniversary Album, ktorú predstaví aj na koncerte. Zoskupenie Il Divo tvoria Urs Bühler zo Švajčiarska, Sébastien Izambard z Francúzska, David Miller a Steven LaBrie z USA.



Skupina Elán sa predstaví v Tipos aréne Zimného štadióna Ondreja Nepelu hneď na troch koncertoch po sebe. V piatok 27. septembra uvedie koncert Elán 70, deň nato koncert Elán 70 pre Vaša... a v nedeľu 29. septembra koncert Elán 70 Rock Symphony. Bude to prvý koncert v histórii kapely so symfonickým orchestrom. Sprevádzať na pódiu ich bude Bohemia Symphony Orchestra of Prague na čele so šéfdirigentom Martinom Šandom. Tri koncerty po sebe počas troch dní, to si zaslúži obdiv skupiny a jej dnes už iba dvoch protagonistov Joža Ráža a Jána Baláža.



Skupina Elán je na scéne 55 rokov, 22. apríla 1970 mali prvé verejné vystúpenie. Slávnu éru potom odštartovali v roku 1981 albumom Ôsmy svetadiel. Na svojom konte majú 15 štúdiových albumov, ten posledný Najvyšší čas vyšiel v októbri 2019. V máji 2024 predstavili nový singel so skladbou Znova sa ma dotkni.