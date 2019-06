Bratislavu čaká zmena v cestovných poriadkoch a trasách električiek

Počas letných prázdninových mesiacov a v septembri budú električky smerom do Karlovej Vsi jazdiť len po Molecovu ulicu.

Bratislava 11. júna (TASR) – Mesto Bratislava čaká od soboty 22. júna veľká prázdninová zmena v cestovných poriadkoch a trasách električiek. Zmenu trasovania všetkých električiek si vyžiadala modernizácia Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály, ktorú spustia taktiež 22. júna. V utorok o tom informoval primátor Bratislavy Matúš Vallo.



"Ide o zmenu doterajších návykov cestujúcich, v praxi by však nemalo prísť k predĺženiu súčasných jazdných dôb medzi konkrétnymi cieľmi," vyhlásil primátor.



Počas letných prázdninových mesiacov a v septembri budú električky smerom do Karlovej Vsi jazdiť len po Molecovu ulicu. Ďalej v smere do Dúbravky budú verejnú dopravu zabezpečovať autobusy MHD. Keďže na zastávke Molecova nie je obratisko električiek, trasu do Karlovej Vsi budú musieť obsluhovať výlučne obojsmerné električky, ktoré však tvoria len menšiu časť vozového parku Dopravného podniku Bratislava (DPB).



"Súčasný počet obojsmerných električiek však umožňuje premávku liniek s takýmito vozidlami iba medzi centrom mesta a Karlovou Vsou, respektíve Petržalkou. Aby sa zachovali intervaly medzi spojmi a ľudia necítili zhoršenie MHD, táto zmena potrebuje zreorganizovať trasy aj ostatných električkových liniek," vysvetlil Vallo. "Po každej radiále v zahustených intervaloch bude jazdiť jedna linka do centra, kde bude možné prestúpiť na ostatné električkové linky. Počty spojov na väčšine tratí zostanú zachované, ako pri súčasnej organizácii liniek, alebo sa v niektorých prípadoch zvýšia. V smere z Petržalky linka 1, v smere z Rače linka 3, v smere zo Zlatých pieskov linka 4 a v smere z Ružinova linka 9 budú jazdiť len do centra mesta i naspäť v štvor- až päťminútových intervaloch počas pracovných dní a sedem- až osemminútových intervaloch počas víkendových dní," podotkol primátor.



V smere z Karlovej Vsi bude jazdiť náhradná električková linka X6 v intervaloch tri až štyri minúty cez pracovné dni a sedem až osem minút v dňoch voľna. Električku medzi Dúbravkou a Molecovou ulicou nahradí autobusová linka X5 v intervaloch tri až štyri minúty z Karlovej Vsi a šesť až osem minút z Dúbravky v pracovných dňoch a v intervaloch sedem až osem minút cez voľné dní. Zachovaná zostane premávka linky číslo 2 ako doplnkovej linky medzi Hlavnou stanicou a Železničnou stanicou Nové Mesto, v intervaloch 15 minút. "Hlavným prestupným uzlom sa stane Kamenné námestie a Námestie SNP, kde bude možné prestúpiť na všetky ostatné električkové linky v priemere do dva a pol minúty," priblížil Vallo. Náhradná električková linka X6 z Karlovej Vsi bude premávať okruhom okolo historického centra.



Nové trasovanie liniek znamená, že každý cestujúci sa dostane električkou do súčasného cieľa. "Pokiaľ však cestuje medzi dvoma vzdialenejšími mestskými časťami, bude to spravidla s jedným prestupom," podotkol Vallo. Ak by zostali všetky linky podľa súčasného grafikonu, električky do Karlovej Vsi by podľa primátora mohli chodiť minimálne v 40-minútových intervaloch. Viac informácií o tejto zmene nájdu cestujúci na webe DPB a na www.zvladneme.to