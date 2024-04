Bratislavu navštívil starosta Kyjeva Kličko, poďakoval sa za podporu

Bratislava 9. apríla (TASR) - Mesto Bratislava navštívil starosta ukrajinského Kyjeva Vitalij Kličko. Informoval o tom na sociálnej sieti bratislavský primátor Matúš Vallo s tým, že okrem iného sa do hlavného mesta SR prišiel poďakovať za podporu.



"Je inšpiratívne vidieť, ako ho ani v tých najťažších chvíľach neopúšťa rozvaha a nádej. A neopúšťa ho ani obyčajná vďačnosť," vyhlásil Vallo.



Spomenul, že Bratislava v minulom roku darovala Kyjevu autobusy. "Išlo o naše vyradené vozidlá Irisbus Citelis, ktoré by sme už v uliciach Bratislavy nevyužili, no na Ukrajine, kde pre vojnu trpia ľudia, ale aj bežná infraštruktúra, sú teraz tieto autobusy užitočné," podotkol.



Kličko na sociálnej sieti informoval, že s primátorom Bratislavy hovoril o ďalšej podpore a pomoci Ukrajine a Kyjevu. Zároveň sa Bratislave i Slovensku poďakoval za humanitárnu a finančnú pomoc.