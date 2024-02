Bratislavu navštívili vlani najmä turisti z ČR, Nemecka a Poľska

Bratislava 16. februára (TASR) - Najviac zahraničných návštevníkov zavítalo do Bratislavy v roku 2023 z Českej republiky, Nemecka a Poľska, ale tiež Rakúska a Spojeného kráľovstva. Celkový počet prenocovaní sa zvýšil z 1,85 na 1,9. TASR o tom informoval hovorca Bratislavskej organizácie cestovného ruchu - Bratislava Tourist Board (BTB) Július Buday.



"V Bratislave prenocovalo vlani viac návštevníkov ako v roku 2022. Medziročne pribudlo 20 percent domácich návštevníkov a 26 percent zahraničných návštevníkov s prenocovaním," skonštatoval Buday poukazujúc na údaje zo Štatistického úradu SR.



Z Českej republiky zavítalo do slovenskej metropoly viac ako 125.000 návštevníkov. Druhé najvyššie číslo dosiahli návštevníci z Nemecka (viac ako 76.000), trojicu uzatvárajú návštevníci z Poľska (takmer 61.000). Z Rakúska pricestovalo do Bratislavy viac ako 58.600 návštevníkov a zo Spojeného kráľovstva viac ako 40.500 návštevníkov.



Nasledujú turisti z USA, Talianska, Ukrajiny, Maďarska, Francúzska, Španielska, Holandska, Chorvátska, Slovinska a Švajčiarska.



Z top 15 krajín v počte návštevníkov zaznamenalo najvyšší medziročný nárast Slovinsko (45 percent), Taliansko (40 percent) a Poľsko (39 percent). Nasleduje USA (35 percent), Chorvátsko (30 percent), Švajčiarsko (28 percent), Spojené kráľovstvo (27 percent), Rakúsko (26 percent) či Maďarsko a Španielsko (zhodne 25 percent).