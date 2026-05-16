Bratislavu opäť v sobotu spestrí Dobrý trh
Autor TASR
Bratislava 16. mája (TASR) - Bratislavu v sobotu opäť spestrí komunitné podujatie Dobrý trh. Tento rok sa nesie v znamení témy Susedská paráda. Konať sa bude od 10.00 h do 17.00 h na Panenskej ulici a v jej okolí. Záujemcovia sa môžu tešiť na bohatý program, rozmanitých trhovníkov a inšpiratívne stretnutia. Za podujatím stojí občianske združenie Punkt.
„Po minuloročnej téme venovanej umeniu spolužitia prichádza pokračovanie v podobe oslavy susedstva - prostredníctvom masiek, príbehov, tvorivosti a spoločného zážitku. Susedská paráda spája ľudí, miesta a príbehy štvrte a vytvára priestor na nové stretnutia aj hlbšie spoznávanie mesta,“ priblížilo na webe hlavné mesto.
Súčasťou podujatia bude tiež Fotomaratón Bratislava. Postavený je na jednoduchom princípe „jeden deň, šesť hodín fotografovania, desať tém, celé mesto ako priestor pre tvorbu“. Účastníci dostanú zadania priamo na mieste a počas dňa budú fotografovať v uliciach Bratislavy. Fotografie sa budú následne odovzdávať online do polnoci v deň akcie. Fotomaratón bude sprevádzať tiež verejná výstava fotografií pod názvom „Zaves fotku“.
Podujatie Dobrý trh sa koná pod záštitou primátora Bratislavy Matúša Valla. Vstup na Dobrý trh je dobrovoľný.
