< sekcia Regióny
Bratislavu pre návštevu moldavskej prezidentky vyzdobili vlajkami
Kancelária prezidenta SR plánuje túto formu reprezentácie systematicky rozvíjať aj pri ďalších zahraničných návštevách.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 25. marca (TASR) - Hlavné dopravné ťahy v Bratislave pri príležitosti štvrtkovej (26. 3.) návštevy moldavskej prezidentky Maie Sandu vyzdobili štátnymi vlajkami Slovenskej republiky a Moldavskej republiky. Vlajková výzdoba sa nachádza na úseku od Mosta SNP po Prezidentský palác. TASR o tom informovali z odboru komunikácie Kancelárie prezidenta (KP) SR.
„Toto symbolické gesto je súčasťou protokolárneho zabezpečenia oficiálnych návštev a vyjadruje úctu k hlave štátu, ktorá pricestuje do SR. Kancelária prezidenta SR plánuje túto formu reprezentácie systematicky rozvíjať aj pri ďalších zahraničných návštevách,“ priblížili.
KP SR avizovala, že v nadchádzajúcom období sa uskutoční viacero oficiálnych návštev na najvyššej úrovni. „Ich súčasťou bude okrem vlajkovej výzdoby v hlavnom meste aj nasvietenie Bratislavského hradu vo večerných hodinách. Tento spôsob vyjadrenia úcty sme na Slovensku uplatnili aj v minulosti, napríklad pri návšteve pápeža Františka,“ dodala.
