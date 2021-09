Bratislavu prežiari Biela noc, festival potrvá do 3. októbra

Bratislava 17. septembra (TASR) - Najväčší medzinárodný festival súčasného umenia na Slovensku Biela noc štartuje v piatok v Bratislave. Do 3. októbra predstaví v exteriéri najmä diela domácich autorov. Takmer 60 umeleckých projektov si môžu pozrieť obyvatelia a návštevníci hlavného mesta v jeho uliciach medzi 19.00 h a polnocou.



Na prechádzke mestom môžu obdivovať objekty, živé performance, svetelné inštalácie, mappingy, v programe figurujú aj premietania či koncerty. Bratislavské Lido ozvláštnia tajuplné svetlá, budovy Národnej banky Slovenska a Slovenského rozhlasu spojí dvojmapping, svetelné inštalácie rozžiaria Medickú záhradu. Biela noc premiérovo rozžiari aj Prezidentský palác. Viaceré lokality dostanú nový rozmer vďaka objektom, sochám a inštaláciám umelcov, ako Erik Binder, Laco Teren, Ilona Németh, Čestmír Suška, Pavel Korbička či Krištof Kintera.



Umelecká riaditeľka festivalu Zuzana Pacáková zdôrazňuje, že organizátori sa snažili premyslieť koncept podujatia tak, aby podporili domácu umeleckú tvorbu, potešili divákov a zároveň ich nevystavili zbytočnému zdravotnému riziku. "Všetky diela a intervencie sú zdarma vo verejnom priestore a okrem niekoľkých víkendových bonusov v programe si ich návštevníci môžu vychutnať každý večer počas dvoch týždňov. Nemusia sa ponáhľať ani tlačiť v dave – môžu umenie začleniť do svojich bežných prechádzok s rodinou," vysvetľuje Pacáková.



Autori pútavých objektov, inštalácií, performance či zásahov do verejného priestoru pochádzajú najmä zo Slovenska a Česka. Väčšina diel pritom vznikla priamo na mieru festivalu. "Nejde teda o recykláciu už známych a hotových prác – autori tvoria najmä nové diela, ktoré sa navyše často inšpirujú a nechávajú ovplyvniť konkrétnou lokalitou," upozorňujú organizátori. Väčšina diel je dostupná každý večer, pripravili však aj špeciálne akcie, ktoré sa konajú len v konkrétny víkend alebo v obmedzených časoch. Oplatí sa preto sledovať program Bielej noci. S orientáciou v ňom pomôže aj webstránka www.bielanoc.sk a mobilná aplikácia festivalu.



Priaznivcom súčasného umenia, ktorí nestíhajú prechádzku mestom, ponúka festival aj online vysielanie z miest s vystavenými inštaláciami. Od 20.00 do 23.00 h bude dostupné na jeho profile na sociálnej sieti.